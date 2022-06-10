«У деревьев стресс»: прожорливый шелкопряд атакует березы и осины в Новосибирской области

Гусеницы атакуют леса не только в Новосибирской области, они уже добрались и до Омской. Фото: Анатолий СЕЛЕДКОВ/Архив «КП»

Новосибирские леса сильно пострадали от гусениц непарного шелкопряда, насекомые поели листья деревьев. Как объяснили КП-Новосибирск в областном центре защиты леса (ЦЗЛ), вспышка случилась из-за слишком жаркой весны.

— Поскольку весной особо не было дождей, погода стояла теплая, это благоприятствовало питанию и росту гусениц. Вредитель, объедая деревья, вызывает у них стресс, — рассказал КП-Новосибирск директор центра защиты леса по Новосибирской области Сергей Романцев.

В конце мая 2022 ЦЗЛ провел анализ — с территории области собрали более 500 образцов яйцекладок вредителя и оценили их состояние. Специалисты подсчитали, что в среднем гусеницы вылупятся из 72% яиц, так что этим летом березам и осинам будет особенно тяжело.

Кстати, непарный шелкопряд атакует и соседнию — Омскую область. Гусеницы там оставляют голые леса. Омские специалисты начали травить вредителя, планируя опрыскать инсектицидами 10 тысяч гектаров.

КП-Новосибирск направила запрос в региональное министерство природных ресурсов и экологии, чтобы узнать, какими способами будут бороться с шелкопрядом в Новосибирской области.

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