В Новосибирске родительский комитет заступился за учителя, обвиненного в харассменте

За педагога заступились родители. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Новосибирске мама девятиклассницы обвинила классного руководителя дочери в харассменте. Заявила на своем ютуб-канале, что педагог пытался заигрывать с ней в личных сообщениях. В итоге учителя отстранили от класса. Но родители и дети уверены в невиновности педагога.

Свою позицию Надежда, мама девочки Насти уже озвучивала корреспонденту КП-Новосибирск. Теперь со своей точкой зрения выступила представительница родительского комитета.

ВЕРНИТЕ ДЕНЬГИ

Надежда и ее дочь Анастасия переехали в Новосибирск несколько лет назад. Сначала девочка ходила в одну школу, но, как рассказывает мама из-за травли, пришлось ее перевести. Новый класс — новые проблемы. У Надежды возникли конфликты с родительским комитетом, кроме того мама обвинила в харассменте и классного руководителя дочери. Каких-то конкретных противоправных действий, по ее словам, мужчина не совершал, но делал недвусмысленные намеки, писал личные сообщения. А после решительного отказа, как считает мама девочки, начал отыгрываться на дочери.

В итоге Надежда вынесла конфликт за рамки школы. Она создала свой ютуб канал и описала ситуацию так, как она ее видит. Педагога отстранили от класса, дети же встали на сторону учителя и посчитали во всем виновной девочку — Настю.

Мамы и папы также на стороне педагога. Елена, председатель родительского комитета, рассказала о том, как сначала складывались отношения с мамой новенькой девочки:

— Я позвонила по телефону Надежде, маме Насти, и мы мило спокойной поговорили. Она мне показалась адекватной и умной женщиной. Наши дочери даже подружились. А потом начались конфликты, — рассказала КП-Новосибирск Елена, председатель родительского комитета.

Первый спор произошел из-за денег. Настя в столовой купила дочери Елены кусочек тортика. Вроде, ничего криминального не произошло. Однако Настя обвинила подругу в том, что та не возвращает ей деньги.

— Мне позвонила Надежда и начала высказывать. Говорит, что Настя заняла моей дочери деньги на торт и ей до сих пор никто ничего не вернул. Моя дочка рассказала, другую версию, что подруга ее угостила, — объясняет женщина. — После долгих споров мы вернули деньги.

«ВЫ СЯДЕТЕ»

После случилась еще одна неприятная история. Родители скидывались на новогодние подарки детям. Сумма — 1000 рублей.

— Надежда отправила 500, а потом начала возмущаться почему так много и вообще надо показывать отчетность. Уточню один момент — ее никто не попрекал за то, что она скинула не всю сумму. Она же теперь заявляет, что мы хотели оставить ее дочь без подарка, — говорит Елена.

В итоге на родительском собрании Надежде показали все чеки, куда уходят деньги.

— Надежда заявила, что мы кинули ей чек в лицо, но такого не было. Она же устроила скандал. Мы не знаем, что на нее нашло, но после она написала заявление о домогательствах на нашего классного руководителя. Обвинила его в том, что он к ней пристает. Только этого не было! У них большая разница в возрасте и вообще, он воспитанный мужчина. В итоге его отстранили от нашего класса и дети разозлились на Настю, — рассказала КП-Новосибирск Елена. — Мы хотим, чтобы нашего учителя вернули.

Что было описано в заявлении в полицию? Корреспонденту КП-Новосибирск Надежда рассказывала, что педагог писал ей сообщения не на школьные темы, в частности: «Как же вы одна? Вам нужен мужчина, замуж выйти надо». Видимо, эти слова и побудили ее обратиться к правоохранителям. Хотя даже скриншотов с подобными сообщениями, женщина не предоставила.

В итоге всю свою обиду и злость мама Анастасии высказала на своем Youtube-канале. Примеру Надежды последовала и дочь. Она также выставила ролик в сети, где обвинила одноклассников в буллинге и высказала даже намерение о самоубийстве. Мама девочки уже пообещала родительскому комитету, что все они сядут, если с ее ребенком случится несчастье.

— После этого весь наш класс перестал ходить на уроки, мы просто объявили бойком Надежде таким образом. Уже после решили, что Насте надо сменить школу, так всем будет легче, — говорит Елена.

Классный руководитель сам отрицает то, что когда-то мог проявлять заинтересованность в отношениях с мамой школьницы. Его вернули в родной класс, но сейчас периодически продолжают вызывать в полицию.

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