Сибирячка обвинила школу в буллинге дочери, а учителя — в харассменте

Девочку травили в школе. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Новосибирске мама девятиклассницы обвинила школу в буллинге дочери. Она утверждает, что из-за этого девочка сейчас находится на домашнем обучении и ходит к психологам, чтобы восстановить свое здоровье. Женщина сама рассказала подробности истории журналисту КП-Новосибирск, которая сразу поняла: история не такая однозначная, как считает женщина.

«ЗВОНИЛ. ГОВОРИЛ, ЧТО ЗАМУЖ НАДО»

Настя* вместе с мамой переехала в Новосибирск из Норильска. Сначала девочка поступила в одну школу, но не смогла найти общий язык с ребятами из класса.

— Дочь была просто одуванчиком. Пришла в 5-й класс с бантиками, в очках. Ребята начали ее травить, так что пришлось перейти в соседнюю школу. Там общение с одноклассниками складывалось отлично, — рассказала КП-Новосибирск Надежда, мама Насти.

Женщине сказали, что новый класс хороший, дети дружелюбные, педагог перспективный. Надежда же обвиняет преподавателя, говорит, что он стал часто ей звонить, но не по поводу дочери.

— Он постоянно мне говорил: «Как же вы одна? Вам нужен мужчина, замуж выйти надо». Как говорится, стал активно подкатывать. Когда педагог понял, что не добьется от меня взаимности, стал мстить через дочку, — считает женщина.

Мама рассказывает свою историю и уточняет, что травля началась достаточно мягко. Сначала школа потребовала одеть детей в одинаковую форму. Но Надежда не смогла попасть на школьное собрание по этой теме. В результате покупка одежды превратилась в постоянную переписку с классным руководителем, где он согласовывал каждую мелочь.

— Когда мы все купили, все равно оказалось, что юбка не того цвета. Поменяли на другую — все равно не подходит! Прошло некоторое время, и претензий стало больше! — говорит мама Насти.

«ВСЕМ ПОДАРКИ КУПИМ, А ВАШЕЙ ДОЧКЕ НЕТ»

Как утверждает Надежда, следующим этапом в буллинге стал родительский комитет.

— Мы собирали деньги на подарки детям. Договорились, что скидываемся по 1000 рублей. Перед Новым годом я отправила 500 рублей и сказала, что после праздников еще отправлю. У меня не было сразу всей суммы, да и до 8 марта еще далеко. Тут начались наезды из серии «мы всему классу купим подарки, а вашей дочери — нет». — Надежда считает ситуацию несправедливой.

В итоге женщина встала в позу и потребовала отчет, куда идут деньги. На одном из родительских собраний отчет представили, но это также не устроило нашу собеседницу.

— Мне эти бумаги с чеками в лицо кинули, я попыталась отшутиться: «Ты как челобитную царю подаешь?» Случился скандал, что я всех тут оскорбляю и вообще не доверяю никому. После этого началась травля ребенка со стороны детей, — продолжает женщина.

Как говорит Надежда, взрослые стали упрекать ее дочь в том, что она не здоровается со взрослыми. Женщина приняла замечания в адрес дочери близко к сердцу и начала выкладывать «обличающие» ролики в своем YouTube-канале.

— На меня начались еще большие выпады, мол, зачем я рассказываю об этом в интернете? На что я ответила: «Я же просто разговариваю, а не жалобы пишу», — оправдывает свою позицию женщина. — Дальше интереснее. В школе появилось правило, что дети сдают телефоны классному руководителю на время уроков. После их выдают. В итоге моей дочери выдали разбитый телефон.

Надежда позвонила директору школы и сказала, что не будет устраивать скандал, но и дочка телефон сдавать больше не будет. Когда Настя пришла домой, рассказала, что в школе начались новые нападки, все ей говорят, что мама у нее нехорошая…

— На меня обиделись все. Еще и классный руководитель дров подкинул. На своем канале я рассказывала историю с харассментом и в контексте назвала педагога щенком. Мол, он пытается ко мне клеиться, — пересказывает Надежда. — Он это увидел, скачал видео и написал заявление в полицию.

«ВЕРНУЛИСЬ ТУДА, ОТКУДА УШЛИ»

Надежду вызвали в школу к директору. На собрание пришли все родители, представитель управления образования, классный руководитель.

— Мне стали говорить, что ребенка надо изымать из семьи, что я плохая мать, что дочку надо временно отдать в приют, а потом передать отцу. В итоге я перевела Настю в ту школу, из которой мы ушли, — добавляет Надежда.

По ее словам, буллинг в школе сильно повлиял на Настю. У нее началось расстройство пищевого поведения, депрессия. Девочка обрезала волосы, перекрасилась. Своей вины в случившемся мама не видит.

— Дочка ходит к психологам, но результат пока минимальный. Настя числится в 9-м классе, но находится на домашнем обучении. Буллинг сильно сломал ее, — подводит итог женщина.

ДРУГАЯ СТОРОНА

КП-Новосибирск поговорила с классным руководителем Насти, чтобы узнать его точку зрения.

— Никакого буллинга не было. Настя хорошо ладила с детьми, а у ее мамы был конфликт с родительским комитетом. Да и ролики она разные выкладывала в свой канал, и дочку свою тоже этому научила.

— А вы к ней приставали?

— Нет, вы что! Мне бы этика никогда не позволила.

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