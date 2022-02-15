Сибирячка обвинила школу в буллинге дочери, а учителя — в харассменте

Девочку травили в школе.
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Новосибирске мама девятиклассницы обвинила школу в буллинге дочери. Она утверждает, что из-за этого девочка сейчас находится на домашнем обучении и ходит к психологам, чтобы восстановить свое здоровье. Женщина сама рассказала подробности истории журналисту КП-Новосибирск, которая сразу поняла: история не такая однозначная, как считает женщина.
«ЗВОНИЛ. ГОВОРИЛ, ЧТО ЗАМУЖ НАДО»
Настя* вместе с мамой переехала в Новосибирск из Норильска. Сначала девочка поступила в одну школу, но не смогла найти общий язык с ребятами из класса.
— Дочь была просто одуванчиком. Пришла в 5-й класс с бантиками, в очках. Ребята начали ее травить, так что пришлось перейти в соседнюю школу. Там общение с одноклассниками складывалось отлично, — рассказала КП-Новосибирск Надежда, мама Насти.
Женщине сказали, что новый класс хороший, дети дружелюбные, педагог перспективный. Надежда же обвиняет преподавателя, говорит, что он стал часто ей звонить, но не по поводу дочери.
— Он постоянно мне говорил: «Как же вы одна? Вам нужен мужчина, замуж выйти надо». Как говорится, стал активно подкатывать. Когда педагог понял, что не добьется от меня взаимности, стал мстить через дочку, — считает женщина.
Мама рассказывает свою историю и уточняет, что травля началась достаточно мягко. Сначала школа потребовала одеть детей в одинаковую форму. Но Надежда не смогла попасть на школьное собрание по этой теме. В результате покупка одежды превратилась в постоянную переписку с классным руководителем, где он согласовывал каждую мелочь.
— Когда мы все купили, все равно оказалось, что юбка не того цвета. Поменяли на другую — все равно не подходит! Прошло некоторое время, и претензий стало больше! — говорит мама Насти.
«ВСЕМ ПОДАРКИ КУПИМ, А ВАШЕЙ ДОЧКЕ НЕТ»
Как утверждает Надежда, следующим этапом в буллинге стал родительский комитет.
— Мы собирали деньги на подарки детям. Договорились, что скидываемся по 1000 рублей. Перед Новым годом я отправила 500 рублей и сказала, что после праздников еще отправлю. У меня не было сразу всей суммы, да и до 8 марта еще далеко. Тут начались наезды из серии «мы всему классу купим подарки, а вашей дочери — нет». — Надежда считает ситуацию несправедливой.
В итоге женщина встала в позу и потребовала отчет, куда идут деньги. На одном из родительских собраний отчет представили, но это также не устроило нашу собеседницу.
— Мне эти бумаги с чеками в лицо кинули, я попыталась отшутиться: «Ты как челобитную царю подаешь?» Случился скандал, что я всех тут оскорбляю и вообще не доверяю никому. После этого началась травля ребенка со стороны детей, — продолжает женщина.
Как говорит Надежда, взрослые стали упрекать ее дочь в том, что она не здоровается со взрослыми. Женщина приняла замечания в адрес дочери близко к сердцу и начала выкладывать «обличающие» ролики в своем YouTube-канале.
— На меня начались еще большие выпады, мол, зачем я рассказываю об этом в интернете? На что я ответила: «Я же просто разговариваю, а не жалобы пишу», — оправдывает свою позицию женщина. — Дальше интереснее. В школе появилось правило, что дети сдают телефоны классному руководителю на время уроков. После их выдают. В итоге моей дочери выдали разбитый телефон.
Надежда позвонила директору школы и сказала, что не будет устраивать скандал, но и дочка телефон сдавать больше не будет. Когда Настя пришла домой, рассказала, что в школе начались новые нападки, все ей говорят, что мама у нее нехорошая…
— На меня обиделись все. Еще и классный руководитель дров подкинул. На своем канале я рассказывала историю с харассментом и в контексте назвала педагога щенком. Мол, он пытается ко мне клеиться, — пересказывает Надежда. — Он это увидел, скачал видео и написал заявление в полицию.
«ВЕРНУЛИСЬ ТУДА, ОТКУДА УШЛИ»
Надежду вызвали в школу к директору. На собрание пришли все родители, представитель управления образования, классный руководитель.
— Мне стали говорить, что ребенка надо изымать из семьи, что я плохая мать, что дочку надо временно отдать в приют, а потом передать отцу. В итоге я перевела Настю в ту школу, из которой мы ушли, — добавляет Надежда.
По ее словам, буллинг в школе сильно повлиял на Настю. У нее началось расстройство пищевого поведения, депрессия. Девочка обрезала волосы, перекрасилась. Своей вины в случившемся мама не видит.
— Дочка ходит к психологам, но результат пока минимальный. Настя числится в 9-м классе, но находится на домашнем обучении. Буллинг сильно сломал ее, — подводит итог женщина.
ДРУГАЯ СТОРОНА
КП-Новосибирск поговорила с классным руководителем Насти, чтобы узнать его точку зрения.
— Никакого буллинга не было. Настя хорошо ладила с детьми, а у ее мамы был конфликт с родительским комитетом. Да и ролики она разные выкладывала в свой канал, и дочку свою тоже этому научила.
— А вы к ней приставали?
— Нет, вы что! Мне бы этика никогда не позволила.
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