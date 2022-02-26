«Никому его не отдадим!»: что стало с котом Гидрантом, спасенным пожарными из горящего дома

Кот стал настоящим красавцем. Фото: Алена МАРТЫНОВА / Виктор БОРОВСКИХ.

Больше трех лет в пожарной части на станции Мочище под Новосибирском живет кот по кличке Гидрант. Это местная звезда: он чуть не погиб при пожаре, когда был совсем маленьким. К счастью, новосибирские пожарные вытащили котенка из огня и поселили у себя, назвали Гидрантом. С тех самых пор он каждый день встречает своих спасителей радостным мурлыканьем. Накануне Дня кошек корреспонденты КП-Новосибирск выяснили, как живется коту среди пожарных машин.

Кот Гидрант вырос и заматерел в пожарной части. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Когда мы позвонили в пожарную часть с вопросами про Гидранта, легендарный кот нежился на диване. Питомец уже привык периодически оказываться в центре внимания.

- Его никто не гоняет, кормим, заботимся, - с улыбкой рассказали КП-Новосибирск в части.

Возвращаясь с пожара, спасатели гладят кота, чтобы снять стресс. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Пожарные спокойно относятся к тому, что Гидрант стал местной знаменитостью. Он успешно выполняет свою работу - ловит мышей, а также радует сотрудников части. Своеобразный пушистый антистресс. Ведь ничто не успокаивает после напряженной работы так, как мягкое шерстяное облачко, примостившееся на коленях.

Питомец чувствует себя на станции максимально комфортно. Единственное, он до сих пор боится рева моторов пожарных машин. Как только в гараже заводятся красно-белые махины, кот спешит спрятаться в укромном месте.

С собой на вызовы кота, конечно, не берут. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Кстати, некоторое время назад Гидрант стал отцом. Его свели с местной кошечкой.

- Один мужчина его забирал. У него кошка… Ну, вы понимаете… Впоследствии она родила от Гидранта котят, - поведали в части.

После выхода материала про легендарного кота нашлись те, кто захотел забрать его к себе. Однако пожарные каждый раз отказываются прощаться с Гидрантом.

Кот создает уют в пожарной части. Фото: личный архив.

- Были желающие, но мы не отдаем. Как так? Вы чего! - удивляются пожарные.

И действительно, за три с лишним года кот стал членом профессиональной семьи.

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