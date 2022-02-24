Сидела на гормонах и терпела боль: как изменилась девочка с гигантской опухолью на лице после операции

Девочке сделали операцию в Америке. Фото: instagram.com/anisiya_helpme/предоставлено Маргаритой Немиро

О маленькой девочке из Новосибирска Анисии Немиро журналисты рассказывали летом 2021 года, собирая ей деньги на операцию. Девочка родилась с гигантской опухолью на щеке. Врачи поставили диагноз: «лимфатическая мальформация». Как изменилась внешность девочки после операции и почему в России ей не смогли помочь — в материале КП-Новосибирск.

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

Новообразование на лице Анисии обнаружили еще в утробе матери. Врачи тогда предложили сделать женщине аборт, но она отказалась. Еще до появления на свет девочки Маргарита вместе с супругом начала искать врачей, которые могли бы помочь ребенку.

— Опухоль сначала была похожа на каплю. Новосибирские врачи сказали, что раньше с таким никогда не сталкивались. Когда Анисии исполнилось 1,5 года, мы отвезли ее на лечение в Москву. Дочери проводили сложную процедуру склеротерапию — пытались сжечь кисты, образовавшиеся в опухоли, — рассказала КП-Новосибирск Маргарита Немиро, мама Анисии.

Анисия летала в Нью-Йорк. Фото: предоставлено Маргаритой Немиро

Результата это не дало, поэтому мама и дочь отправились в Германию, чтобы попробовать эту же процедуру, но с другим препаратом. Но и эта попытка не увенчалась успехом.

— Мы поняли, что можем помочь дочке только радикально, вырезав опухоль. Начали искать другие клиники, других врачей. Много общались с родителями, у чьих деток такие же проблемы. В России мы не рискнули делать операцию, потому что видели последствия. Основные проблемы были с тем, что врачи задевали лицевые нервы. Или после операции опухоль начинала разрастаться с новой силой и становилась еще больше, — объясняет женщина. — Выбор пал на Америку, на клинику в Нью-Йорке. Там опыт у врачей намного больше.

«ДОЧКУ ВЫКАТИЛИ, И Я ЕЕ НЕ УЗНАЛА»

Счет заграничные медики выставили заоблачный. Требовалось 5 миллионов рублей — неподъемная сумма для семьи Немировых, поэтому они открыли сбор.

— Нам помогали всем миром. В итоге осенью этого года сбор закрыл один мужчина. Он отправил 1 миллион 600 тысяч рублей. Я называю его волшебником. После этого 3 октября мы с Анисией улетели в Америку. Прилетели и просидели почти неделю на карантине из-за коронавируса. 13 октября врач прооперировал дочку, — говорит женщина. — Операция длилась 6 часов, а когда малышку выкатили, я ее не узнала.

Забор анализов на коронавирус. Фото: предоставлено Маргаритой Немиро

Врачу удалось убрать большую часть новообразования. Теперь девочка выглядит так, будто щечку сильно раздуло. После операции Анисия еще 3 месяца провела в больнице на поддерживающей терапии.

— Дочка стала лучше выглядеть. Правда, из-за того, что принимала гормоны, появились проблемы с питанием и сном, настроение постоянно менялось. Из колеи меня выбил врач, когда сказал, что нам потребуется финальная операция, — добавляет Маргарита. — Он готов был провести ее в январе, только у нас не было денег, поэтому мы вернулись в Новосибирск.

Новая операция будет стоит 7 миллионов рублей. В эту стоимость родители Анисии включили еще и перелет. Они переживают, что не успеют накопить часть денег самостоятельно.

Хирург назначил вторую операцию. Фото: предоставлено Маргаритой Немиро

ПОЧЕМУ НЕ В РОССИИ?

КП-Новосибирск обратилась за помощью к сосудистому хирургу Динару Сафину, руководителю первого центра сосудистой патологии «Гемангиома». Он объяснил, почему люди выбирают лечение за границей:

— Случаи такой болезни очень редки: один на 10 — 15 тысяч человек. Не каждый врач с этим сталкивается. Специалисты сосредоточены в основном в Москве, не в регионах. Многое зависит и от сложности болезни пациента. Есть те, кто лечится за границей, а потом приходит к нам. А есть те, кто сначала — у нас, а потом уже летят за границу. Отмечу, что наши специалисты ничем не хуже заграничных.

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