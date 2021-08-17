«Люди на улицах отворачиваются»: девочке с огромной опухолью на лице может помочь операция за 5 миллионов рублей

Опухоль обнаружили у девочки ещё в утробе. Фото: предоставлено Маргаритой НЕМИРО

Трехлетняя Анисия, как и многие детки в ее возрасте, любит крутиться перед зеркалом и рассматривать себя. У девочки красивые темные волосы, большие карие глаза, но на щеке огромная опухоль. Ребенку поставили диагноз «лимфатическая мальформация». Когда это выяснилось и как живет малышка — в материале КП-Новосибирск.

«ОНА БУДТО СТЕСНЯЛАСЬ»

Нарост на щечке ребенка врачи заметили уже на втором скрининге ее матери. Маргарита тогда была на 23-й неделе беременности.

— Доктор сказала, что ей не нравится размер лица дочки. Было сложно рассмотреть внимательнее, потому что Анисия отвернулась и не хотела себя показывать. Врач предложила мне походить немного и снова зайти к ней в кабинет, — рассказала КП-Новосибирск Маргарита Немиро, мама Анисии. — Второй раз дочка начала закрывать щеку рукой. Она будто боялась нам что-то показать и уже стеснялась этого. В итоге доктор шокировал нас с мужем: «У ребенка опухоль».

Маргариту будто окатили ледяной водой. Она не понимала, откуда это могло появиться. Сибирячку отправили на комиссию, где Анисии еще до ее рождения поставили диагноз «лимфатическая мальформация».

Диагноз малышки. Фото: предоставлено Маргаритой НЕМИРО

— Мне было очень страшно. Я пролила много слез, но мыслей о прерывании беременности не было. Хотя мой врач настаивала, говорила, зачем это надо, ведь это некрасиво и столько затрат потребуется. Но я четко решила, что буду рожать и буду бороться за свою доченьку, — говорит женщина. — Мы с мужем еще до появления Анисии стали искать врачей, кто мог бы взяться за нее.

Анисия родилась чуть раньше положенного срока. На правой щеке у нее была опухоль, похожая на каплю. Новосибирские врачи сказали, что раньше с такими опухолями именно на лице никогда не сталкивались. Когда девочке исполнилось полтора месяца, родители отвезли ее в столичную клинику.

«НАС БОЯТСЯ ЛЮДИ»

В Москве Анисия провела несколько месяцев. Ей проводили сложную процедуру склеротерапию — пытались «сжечь» кисты, образовавшиеся внутри опухоли.

— Анисии становилось лучше, но ненадолго. Опухоль не уменьшалась. После нескольких терапий было принято решение лететь в Германию и попробовать другой препарат, проводя эту же склеротерапию, — вспоминает мама девочки. — Кожа на опухоли была настолько тонкая, что рвалась от любого прикосновения. Однако и это не помогло. Визуально ничего не изменилось.

Малышка лечилась заграницей. Фото: предоставлено Маргаритой НЕМИРО

Опухоль сильно сказывается на жизни Анисии. В младенчестве она не могла держать из-за нее голову, плохо ела. Из-за того, что опухоль растет, начинает деформироваться челюсть.

— Моя задача — облегчить жизнь дочки. От нас люди на улице отворачиваются, боятся нас, — признается Маргарита. — Мы долго искали другие варианты и нашли врача в Нью-Йорке.

Стоимость операции для семьи Немиро неподъемная — 71 тысяча долларов, что в переводе на рубли означает 5 миллионов. Анисию готовы прооперировать уже в октябре этого года. На сегодняшний день удалось собрать 1 миллион 200 тысяч рублей.