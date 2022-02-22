Кто такие православные следопыты и что их роднит со скаутами?

Символическая акция мира и дружбы, в которой участвуют скауты всех стран мира - привезти рождественскую лампаду в свой храм. Фото Дмитрия Донца

В Новосибирске по благословению митрополита Новосибирского и Бердского Никодима продолжается работа Братства православных следопытов, которое было воссоздано в нашей стране в 1991 году. Скаутинг стал возрождаться под наименованием движения юных разведчиков или юных следопытов, поскольку английское «скаут» как раз и переводится как «разведчик, первопроходец, следопыт».

В чем же состоит скаутский метод? Говоря современным языком, это удачный сплав из нескольких компонентов: неформальная педагогика, работа в малых группах, учет детской и подростковой психологии, широкие возможности личностного роста, принцип «дети учат детей», самостоятельность воспитанников в принятии решений, яркая атрибутика, увлекательная, преимущественно практическая деятельность, двигательная активность на свежем воздухе, ощущение причастности к глобальному общему делу. Все это привлекало и продолжает привлекать в скаутское движение миллионы подростков по всему миру. Но самое главное в скаутинге - это его нравственная составляющая: религиозность, честность, ответственность, добродушие, доброделание.

В Новосибирской епархии работа по скаутскому методу ведется с 2014 года, отряд и региональный штаб Братства православных следопытов базируется при приходе во имя мученика Вонифатия в Калининском районе Новосибирска. Конечно, в планах расширение этого движения в Новосибирской епархии, чтобы заинтересовать как можно больше подростков, делать вместе добрые дела. Следопыт, кстати, не должен развязывать вечером свой галстук, если не сделал за день хотя бы одно доброе дело.

А новосибирские следопыты продолжают свою работу: обучают новичков вязать морские узлы, писать шифровки, оказывать доврачебную помощь, читать карты местности и готовы делиться своим опытом со всеми желающими. Совсем недавно отряд следопытов в очередной раз принял участие в большой международной акции - доставке лампады с огнем, зажженным у серебряной звезды в храме Рождества Христова в Вифлееме. Конечно, это не Благодатный огнь, а символическая акция мира и дружбы, в которой участвуют скауты всех стран мира - привезти рождественскую лампаду в свой храм.

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