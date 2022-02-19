В Новосибирске на учителя театрального кружка, обвиненного в отношениях с ученицей, не стали заводить дело

На педагога заявила мама девочки. Фото: соцсети.

Шекспировские страсти бушевали в театральном кружке одного из домов культуры Новосибирской области. Напомним, мама одной из учениц обвинила руководителя кружка - приезжего артиста из Таджикистана - в отношениях с ее 14-летней дочкой. Женщина застала девочку за вырезанием ему валентинки.

- Я была в ужасе, когда от дочки узнала, что у них с педагогом все вышло за рамки репетиций. Она сказала, учитель ей говорил, что они пара, признавался в любви, а еще пытался поцеловать Настю! Но она уверяет, что отвесила ему пощечину. Мне потом сказала: «Мама, я в фильмах видела, как на поцелуи надо отвечать», - рассказала КП-Новосибирск мама девочки. - Два месяца я жила, как в аду: говорила с этим учителем, просила его отстать от дочери, уволиться по собственному желанию, но без толку. Пробовала запретить Насте ходить на занятия, но она меня не слушала.

Когда уговоры не помогли, женщина обратилась в полицию, к расследованию этой истории подключились следователи.

Но в итоге уголовное дело в отношении педагога не возбудили.

- Возбуждать уголовное дело в отношении педагога не стали. В ближайшее время он получит все необходимые бумаги, подтверждающие это. И продолжит работать в доме культуры, - сообщил КП-Новосибирск источник.

Мама ученицы, как оказалось, не против такого исхода.

- Я испугалась, когда на допросах сказали, что учителю грозит 10 лет колонии. Все-таки никакого интима между ними не было, и получить такой срок - это перебор. Понятно, что дальнейшему развитию их отношений мы помешали, но мне бы с таким грузом пришлось жить, - поделилась с КП-Новосибирск мама школьницы. - Для меня важнее всего, что дочка уже успокоилась, пережила эту ситуацию.

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