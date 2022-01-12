«Простите, что испортила вам жизнь»: под Новосибирском учителя театрального кружка обвинили в отношениях с семиклассницей

42-летний учитель в три раза старше девочки. Фото: соцсети.

В театральном кружке в Новосибирской области вспыхнули почти шекспировские страсти: педагога обвинили в совращении 14-летней ученицы. Со слов мамы девочки, руководитель кружка целовал школьницу, признавался в любви. Девочка отвечала взаимностью, вырезала ему валентинки, писала о чувствах. Но теперь и она, и он дают показания следователям. Подробности этой истории узнали корреспонденты КП-Новосибирск.

«УМОЛЯЛА ЕГО ПРЕКРАТИТЬ»

Театральный кружок при ДК появился недавно – возглавил его Сухроб*.

- Он родился в Таджикистане, там был почетным артистом, а недавно переехал в Россию. Первое время я сама на каждом занятии присутствовала: видела, как детям все нравится. Один мальчик, которого все считали хулиганом, раскрылся, - рассказала КП-Новосибирск Ольга*, мама девочки. В общем, родители были довольны, что досуг школьников проходит так.

И вдруг спустя пару месяцев работы кружка — скандал. Ольга узнала, что ее дочка-семиклассница влюблена в учителя. А он — отвечает девочке взаимностью!

- Захожу в комнату и вижу, что дочка валентинки вырезает. Она частенько делала маленькие сюрпризы знакомым, поэтому я в шутку спрашиваю: «Что, снова валентинки делаешь?». Настя* стушевалась. Я поняла, что что-то не так, стала ее расспрашивать, — рассказала КП-Новосибирск Ольга.

В итоге Настя на домашнем «допросе» все и выпалила.

- Я была в ужасе, когда узнала, что у них с педагогом все вышло за рамки репетиций. Учитель ей говорил, что они пара. Признавался в любви, а еще он пытался поцеловать Настю! Но она говорит, что отвесила ему тогда пощечину. Мне потом сказала: «Мама, я в фильмах видела, как на поцелуи надо отвечать». Вы понимаете, насколько она еще ребенок?, - переживает Ольга.

В полицию женщина пошла не сразу:

- Два месяца я жила как в аду: говорила с этим учителем, просила его отстать от дочери, уволиться по собственному желанию, но без толку. Пробовала запретить Насте ходить на занятия, но она меня не слушала. В итоге я обратилась в полицию, - описывает дальнейшие события Ольга.

Сама девочка плачет и не хочет, чтобы учитель попал под суд.

- Дочке тяжело пришлось, она постоянно спрашивает: «Мама, его точно не посадят?», переживает. Сейчас с Настей работает психолог, а я хочу, чтобы этот человек уехал, - призналась КП-Новосибирск Ольга.

«САМА К НЕМУ ЛЕЗЛА»

В Доме культуры, где работает театральный кружок, во всем обвиняют не Сухроба, а девочку.

- Да она сама к нему лезла: впервые моя коллега заметила, что у девочки есть чувства, когда она подсела на стул к Сухробу. Он – почетный актер Таджикистана, переехал к нам в прошлом году, без педагогического образования, но с хорошим послужным списком. И сначала он растерялся, не знал, как реагировать на поведение ребенка, - рассказала КП-Новосибирск директор ДК. – Мы попросили подругу семьи школьницы поговорить с мамой девочки. Чтобы ребенку объяснили, что вести себя так нельзя.

- Но девочка говорит, что учитель признавался ей в любви...

- Не было такого. Я специально просила коллег следить за тем, как Сухроб общается с девочкой, чтобы потом никаких кривотолков не было. Да, был момент, что он обнял ребенка, когда у Насти не получалось с ролью. Она, кстати, всегда требовала себе только главные роли. Еще два раза было, что он девочку проводил до дома, потому что репетиции поздно закончились. Было, что они с ней общались пао телефону, обсуждали роль. И это все! - уверяет директор ДК. – Поймите, он относился к Насте, как к младшей сестре – его сестра недавно умерла, была чуть старше Насти… Он вообще в шоке был, когда заявление мама Насти написала.

- Почему по-вашему девочка обвинила педагога?

- 6 января мы планировали отмечать Рождество в ДК и показать спектакль «Ангел». Настя там должна была играть главную роль, но не справилась, не выучила слова. И Сухроб отстранил ее от спектакля. Она обиделась, - предполагает директор ДК. – Кстати, после заявления мамы девочка сама написала педагогу, прислала ему сообщение: «Простите, что испортила вам жизнь». Мы настаиваем, что это все фантазии ребенка. Сухроба мы увольнять не собираемся: будем стоять за него до последнего.

*Имена героев изменены.

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