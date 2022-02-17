Паводок в Новосибирске в 2022 году: когда начнется, какие районы затопит

Некоторые села в Новосибирской области окажутся под угрозой затопления весной. Фото: Олег УКЛАДОВ

Спасатели и чиновники начали готовиться к паводку в Новосибирске в 2022 году. Губернатор региона Андрей Травников уже отдал распоряжение: до 5 марта в области должна быть создана противопаводковая комиссия и готов план по защите земель и домов от паводковых вод.

Когда именно начнется паводок в Новосибирске в 2022 году, пока сказать сложно. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

— Давать прогнозы пока еще рано: нужно понимать, какая погода будет в марте-апреле. Сейчас мы анализируем информацию, которую собираем с осени: высота снега, запасы воды, глубина промерзания почвы, — сообщила КП-Новосибирск начальник Западно-Сибирского гидрометцентра Анна Лапчик.

В ГУ МЧС по Новосибирской области КП-Новосибирск прокомментировали, что паводок, скорее всего, начнется, как и в прошлом году, в середине апреля, когда установится плюсовая температура воздуха.

КАКИЕ РАЙОНЫ ПОД УГРОЗОЙ

Опасность представляют малые реки, которые при таянии снега выходят из берегов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным МЧС, вскрытие Оби весной проходит относительно спокойно. Но малые реки, такие как Бердь, Бакса, Карасук, Иня, зимой не видно, а весной они дают о себе знать. Под особой угрозой находятся села Черновка, Решеты, Кочки и Красная Сибирь — в Кочковском районе, Пихтовка — в Колыванском районе, Чернокурья — в Карасукском районе, Легостаево — в Искитимском районе, Чаны, Кубовая и Пашино — в Новосибирском районе.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ВО ВРЕМЯ ПАВОДКА

Забравшись на возвышение, ждите помощи спасателей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сотрудники МЧС подготовили памятку, как вести себя в случае угрозы паводка.

1. Внимательно слушайте информацию о чрезвычайной ситуации и инструкции о порядке действий, не пользуйтесь без необходимости телефоном, чтобы он был свободным для связи с вами.

2. Сохраняйте спокойствие, предупредите соседей, окажите помощь инвалидам, детям и людям преклонного возраста.

3. Узнайте в органах местного самоуправления место сбора жителей для эвакуации и готовьтесь к ней.

4. Подготовьте документы, одежду, наиболее необходимые вещи, запас продуктов питания на несколько дней, медикаменты. Сложите все в чемодан. Документы сохраняйте в водонепроницаемом пакете.

5. Разъедините все потребители электрического тока от электросети, выключите газ.

6. Перенесите ценные вещи и продовольствие на верхние этажи или поднимите на верхние полки.

Что делать, если произошло внезапное затопление

1. Быстро соберите необходимые документы, ценности, лекарства, продукты.

2. Окажите помощь детям, инвалидам и пожилым людям. Их нужно эвакуировать в первую очередь.

3. Отключите электро- и газоснабжение, погасите огонь в печах. Закройте окна и двери на первом этаже досками или щитами. Если дом одноэтажный, займите чердак, если нет, поднимайтесь на верхние этажи, крышу.

4. До прибытия помощи оставайтесь на возвышении, чтобы спасатели могли быстро вас обнаружить.

5. Проверьте, нет ли вблизи пострадавших, по возможности окажите им помощь.

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