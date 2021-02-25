Паводок в Новосибирске в 2021 году: когда начнется, какие районы под угрозой

Пока еще неизвестно, когда начнется половодье. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Когда ждать паводок в Новосибирске в 2021 году — важный вопрос, который волнует сибиряков. Синоптики пока отвечают на него осторожно.

— Снег идет очень часто, и поэтому картина меняется регулярно. Первые заседания об ожидаемом половодье запланированы на начало марта, — прокомментировала КП-Новосибирск Анна Лапчик, начальник гидрометцентра ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

По данным регионального МЧС, ежегодно реки в Новосибирской области начинают вскрываться в период с 16 до 25 апреля.

— В большинстве случаев вскрытие рек проходит сравнительно спокойно, за исключением Берди, Ини, Баксы, Карасука, где в период весеннего ледохода образуются заторы льда. В частности, на Берди они наблюдаются у нового поселка, Легостаево и деревни Старый Искитим. На реке Ине — на участке село Кайлы — село Березовка (город Тогучин, новый поселок Мотково), на реке Баксе — в районе села Пихтовка, на реке Карасук — в районе села Черновка, — дают информацию на сайте ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Сотрудники МЧС подготовили памятку, как вести себя в случае угрозы паводка.

1. Внимательно слушайте информацию о чрезвычайной ситуации и инструкции о порядке действий, не пользуйтесь без необходимости телефоном, чтобы он был свободен для связи с вами.

2. Сохраняйте спокойствие, предупредите соседей, окажите помощь инвалидам, детям и людям преклонного возраста.

3. Узнайте в органах местного самоуправления место сбора жителей для эвакуации и готовьтесь к ней.

4. Подготовьте документы, одежду, наиболее необходимые вещи, запас продуктов питания на несколько дней, медикаменты. Сложите все в чемодан. Документы сохраняйте в водонепроницаемом пакете.

5. Отключите электроприборы, выключите газ.

6. Перенесите ценные вещи и продовольствие на верхние этажи или поднимите на верхние полки.

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