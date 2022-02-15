В Новосибирске штрафы за незаконную торговлю топливом могут вырасти в 8 раз

Один из грузовиков, торгующий топливом. Фото: Артем Роговский

В Новосибирске хотят увеличить штраф для нелегальных заправщиков. Вопрос этот в мэрии подняли после громкого ЧП: в Октябрьском районе сгорела мобильная цистерна с бензином. Бизнесменов, подпольно торгующих топливом, часто гоняют во время рейдов. Продают бензин как в стационарных точках типа гаражей, контейнеров, так и в мобильных - из грузовых машин, цистерн. Цена - ниже, чем на официальных АЗС. А вот за качеством и безопасностью вообще никто не следит. Незаконные заправки часто прячутся возле жилых домов, промышленных объектов - и если, не дай бог, рванет, мало никому не покажется.

- Динамика наличия нестационарных объектов в городе говорит о том, что эффективных мер к ним не применяется, в этом вопросе существует определенный правовой вакуум. Владельцам незаконного бизнеса проще заплатить штраф из серии 500 рублей и продолжать извлекать незаконную прибыль, - рассказал КП-Новосибирск Александр Стефанов, координатор дорожной инспекции ОНФ по региону. - В принципе эти объекты никому не поднадзорны, никто не оценивает ни их влияние на экологию или безопасность людей, ни потребительские качества того, чем торгуют. Никто не несет никакой ответственности. И конечно, для цивилизованного общества в таком виде, как это происходит сейчас, это неприемлемо. И этот дикий рынок могут как-то урегулировать только экономические меры.

О нелегальных заправках заговорили после ЧП на улице Автогенной. Фото: Евгений КОЧКИН

Чтобы понять, насколько мало бизнес теряет от штрафов, можно изучить статистику. Всего за декабрь 2021 и январь 2022 года по факту незаконной торговли составили 62 протокола, с предпринимателей взыскали всего-то 88,5 тысячи рублей. 10 объектов подлежат демонтажу.

- К сожалению, нынешние штрафы не пугают торговцев, - признал это на совещании в мэрии и Виталий Витухин, начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска. - Поэтому мы направили письмо в областное правительство на имя заместителя губернатора Сергея Семки по изменению статьи № 9.1 в законе Новосибирской области № 99-03. Мы предложили увеличить штраф за нарушение в сфере торговли и неправомерно оказываемые услуги в 8 раз.

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