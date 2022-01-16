Пожар на заправке на Автогенной в Новосибирске 16 января 2022 года: прямая онлайн-трансляция

На месте ЧП работают пожарные. Фото: Евгений КОЧКИН

Пожар на заправке на Автогенной в Новосибирске 16 января 2022 года начался около пяти часов вечера. Небо над Октябрьским районом затянуло дымом, который горожанам было видно издалека. Как заявили в МЧС по Новосибирской области, загорелась цистерна с бензином.

- Местные говорят, что в гараже, где произошел пожар, находилась модная сейчас заправка на колесах. Там был самый дешевый бензин в городе: люди звонили, приезжали, и их заправляли, - рассказал читатель КП-Новосибирск.

На месте ЧП сейчас находятся корреспонденты КП-Новосибирск.

- Площадь пожара составила около 100 квадратных метров, ему присвоили второй ранг сложности, - рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

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