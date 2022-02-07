В селе под Новосибирском соседская собака прокусила лицо 10-летнему ребенку

На мальчика напала соседская собака. Фото: предоставлено героем публикации

На десятилетнего Тимофея* из села Суенга в Маслянинском районе напала соседская собака и вгрызлась ему в глаз. Теперь глаз заплыл и кровоточит, на руках и ногах остались синяки, а мама мальчика, Маргарита, хочет написать на соседа заявление в полицию.

— У него все лицо исковерканное, рука, нога. Я фельдшеру звонила, чтобы прививку от бешенства поставить, а она в отпуске, не знаем, что делать. Участкового ждала весь день сегодня, так и не пришел. Я звонила и в 102, в 112, я бы и заявление бы написала, если бы участковый пришел, — рассказала КП-Новосибирск Маргарита.

На снегу остались следы крови. Фото: предоставлено героем публикации

Собака напала на мальчика 6 февраля на тропинке, в переулке недалеко от дома. На снегу до сих пор осталась кровь. С хозяином собаки женщина знакома давно — одна деревня, все друг друга знают. По словам Маргариты, она предъявила соседям претензию, но «они такие люди, что им наплевать, кого кусают и как».

— Они всегда отпускают ее почему-то, я сама боюсь собак до смерти. Им все равно, кого она укусит — хоть меня, хоть ребенка, — объяснила мама пострадавшего мальчика.

Пока Маргарита ждет врачей и участковых, перепуганный Тимофей обходит переулок стороной — мало ли, какие еще сюрпризы можно ожидать от домашней лайки на самовыгуле.

*имя ребенка изменено.

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