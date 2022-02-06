В Новосибирской области бродячая собака прокусила школьнику ногу

Мальчику наложили два шва. Фото: предоставлено Татьяной Гребневой

В Новосибирской области бездомная собака покусала третьеклассника. Его мама написала заявление в полицию, но по словам женщины никто ничего не делает. Стая «промышляет» в рабочем поселке не первый год и от их зубов уже страдали люди.

9-летний Паша* из рабочего поселка Маслянино с первого класса ходит в школу один. Мальчик выучил маршрут от и до и никогда его не менял. 2 февраля школьник возвращался домой, когда ему на встречу выбежала стая псов.

— Паша шел по улице Гаражная. Он проходил мимо и одна из собак вцепилась ему в голень. Сын испугался и шагнул в сугроб. Стоял там пока пес не отцепился. Ребенок пришел домой в слезах и испуганный, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна Гребнева, мама Паши.

Татьяна тут же отвезла ребенка в больницу. Рану мальчику обработали и выписали курс уколов от бешенства.

— Я написала заявление в полицию. Мне позвонил участковый, сказал, что нужно идти в администрацию и разбираться с этим. Мол, они бессильны. Так это же долго! А стая эта уже не первый год бегает тут у нас. Знаю, что еще покусанные были, — говорит женщина.

Теперь Паша боится ходить проторенной дорожкой к школе. Выбрал наиболее длинный путь, но нет никакой гарантии, что ситуация не повторится.

Напомним, на днях мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что на содержание одной бездомной собаки тратится в год 240 тысяч. В эту сумму входит лечение, питание и оплата труда работников приюта.

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