Как изменилась Дайа Борисова, яркая участница шоу «Голос. Дети»

Дайа сильно изменилась. Фото: соцсети

Дайе Борисовой сейчас 17 лет, в пятом сезоне шоу «Голос. Дети» она выступала в 2018 году. Уже тогда, четыре года назад, было понятно: школьница чуть подрастет и станет красавицей. Как изменилась маленькая звезда большого шоу и какие свои таланты раскрыла?

НЕ ХВАТИЛО ОГОНЬКА

Вернемся на минутку в 2018 год: семиклассница Дайа Борисова переехала с родителями из Новосибирска в Москву, попала на музыкальное шоу и мечтала пройти в команду Басты. Тогда юная длинноволосая блондинка выбрала хит певицы Блю Кантрелл и покорила сердца жюри. Мечта девочки исполнилась, и она попала в команду популярного рэп-исполнителя.

— Репетиции проходили на территории творческого объединения Gazgolder, где одновременно с нами писали свою музыку известные рэперы. Когда мама ждала меня с репетиции, она видела автора хита «Улети» T-Fest, мы до сих пор вспоминаем то время с волнением в сердце, — поделилась с КП-Новосибирск Дайа Борисова.

Девочка покинула проект после выступления в тройке. Фото: Первый канал/передача "Голос. Дети 5".

По словам девушки, Баста, или, как они называли его, Василий, полностью погружался в процесс подготовки номеров.

— Когда мы репетировали в тройке песню Single Ladies певицы Beyonce, Василий задержал прогон репетиции другой тройки, потому что 40 минут придумывал партию для бас-гитары, чтобы как-то разнообразить наш номер, — говорит девушка.

Кстати, после исполнения той песни Дайе пришлось покинуть проект. Наставникам не хватило в выступлении огня. А Баста сделал выбор в пользу другой девочки.

«СОЗДАЮ МУЗЫКУ, РАБОТАЮ МОДЕЛЬЮ»

После шоу Дайа продолжила заниматься музыкой, но также открыла новое для себя направление. В 14 лет сибирячка решила попробовать себя в моделинге и позировала для японских брендов.

Сибирячка работала в Японии в модельном агентстве. Фото: социальные сети

— Дочка ходила в российскую модельную школу, а после ей предложили заключить контракт с японским модельным агентством Alpha Management Model. По условиям контракта Дайа должна была находиться за границей 3 месяца, — поделилась Лариса Борисова, мама девочки.

Жизнь школьницы превратилась в сказку для Золушки. Если еще вчера она сидела в школе за партой и зубрила геометрию, то в Японии ее поселили в двухэтажный коттедж с другими моделями. Модные съемки, новые знакомства — совсем другая жизнь!

У девушки много съемок. Фото: Вячеслав Семакин.

— Сейчас я зарабатываю на создание своей музыки, тружусь моделью в Москве. На международные поездки времени нет, да и относиться к ним нужно намного серьезнее, чем я могу себе позволить, — объясняет Дайа.

Творческая деятельность не заброшена — недавно юной исполнительнице удалось принять участие в хип-хоп-опере по роману Хэмингуэя «Прощай, оружие!». Девушке дали главную женскую роль — медсестры Кэтрин. Постановка была настоящим экспериментом — исполнители и музыканты сами писали музыку и текст.

Дайа приняла участие в рок-опере. Фото: культурный центр ЗИЛ

— Самым сложным для меня было как раз сочинять. Непросто было придерживаться и стилистики хип-хопа под симфонический оркестр, — признается девушка.

Дайа не строит долгоиграющих планов. Пока у нее две цели: поступить в театральный институт и популяризировать свою музыку. Уже 4 февраля девушка выпустит свой первый сольный сингл.

Сибирячка живет в Москве. Фото: Вячеслав Семакин

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