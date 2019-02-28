Девочка созрела: звезда детского «Голоса» стала моделью в Японии

Юная жительница Новосибирска, известная по участию в проекте «Голос. Дети», очаровала японцев, и те пригласили ее в Токио. Как русская школьница стала японской моделью, в материале КП-Новосибирск.

Девочка стала заниматься вокалом в 9 лет и вскоре уже попала на популярные телепроекты.Фото: СОЦСЕТИ

ФАВОРИТКА БАСТЫ С ЧЕТВЕРКОЙ ПО ПЕНИЮ

Первое появление Дайи перед широкой публикой состоялось четыре года назад. Школьница недавно стала заниматься вокалом, педагог Анна Маляш решила, что у девочки — уникальный голос и привела воспитанницу в студию Радио «Комсомольская правда».

Школьница тогда спела на английском — хит Avril Lavigne. Ее сверстники, наверное, еще слушали детские песни из мультиков, а Дайа уже кайфовала от рока. Еще немного, и начинающая певица блистала на центральном телевидении. С отцом прошла большой путь в проекте «Два голоса» на СТС, затем обернула Басту на слепых прослушиваниях в «Голос. Дети» 5 сезон. Школьница не заняла первых мест, но собрала верную армию поклонников.

Маленькая девочка поет Avril Lavigne - Alice.Дайа Борисова из эстрадного центра "Папины дети" на радио "Комсомольская правда"-Новосибирск" 98,3 FM

— К ее шести годам я увидел, что у нее есть влечение к пению, — рассказал на Радио «Комсомольская правда» папа Дайи Вадим Борисов. — И школьная учительница об этом сказала. Я не принял это всерьез, но как-то услышал, как она исполняла песню Avril Lavigne. Дайа ставила запись, и сама вопила на весь дом. Сначала это резало мое просвещенное ухо, но потом я понял: что-то пошло.

Интересно, что в новосибирской школе из-за гастролей у девочки возникали проблемы. Могли даже поставить неуд по пению.

Алина Сидорова, Александра Ушакова и Дайа Борисова. Single Ladies . Голос.Дети-5. Поединки. Фрагмент выпуска от 06.04.2018.

— Напряг был со школьным учителем пения: Дайа не знала устройство симфонического оркестра... Но после того как учитель услышала ее выступление, смилостивилась — и поставила по пению четверку.

Дайа и Вадим Борисовы СТС "Два голоса" (Выпуск 2).VK: http://vk.com/dayaborisova Instagram: https://www.instagram.com/dayaborisova/

УЛЕТЕЛА В ТОКИО, ТАМ «ХОРОШИЕ КАРМАННЫЕ»

Сейчас Дайе — 14. Такой возраст, когда для детских проектов — уже слишком большая. А для взрослых — еще ребенок. Но без дела Дайа не осталась. Стройную блондинку заметили японцы и позвали в модели.

— В прошлом году Дайа стала ходить в российскую модельную школу, а в январе нам сказали, что ей нашли контракт японского агентства Alpha Management Model. По условиям контракта, она должна находиться в Японии три месяца, — рассказала «КП»-Новосибирск» Лариса Борисова, мама девочки.

Сейчас Дайа выглядит так.Фото: СОЦСЕТИ

Конечно, и девочка, и родители немного переживали: как оно — в 14 лет в чужой стране? Школьница нашла в интернете других моделей, которые уже уехали в Токио, списалась, и те успокоили: все отлично! И вот, в конце февраля, Дайа улетела в страну восходящего Солнца. Белокурая, с голубыми глазами — в Японии такие модели пользуются особой популярностью.

— Дайа живет в двухэтажном особняке. С ней на втором этаже — модели из Бразилии, Польши, Белоруссии и России. А на первом этаже — директор агентства с семьей. Фактически девушки живут в этой японской семье, — описывает Лариса. — Девушкам дают хорошие карманные. На них можно, например, питаться в кафе. Хотя в особняке есть кухня, и девочки предпочитают готовить дома.

Девочка уехала в Токио, где живет с моделями из разных стран.Фото: СОЦСЕТИ

Японцы, которые пригласили девочку, полностью отвечают за ее безопасность. А обязанность Дайи — участвовать в кастингах. Агентство подбирает для школьницы различные проекты. За счет участия в них юной модели агентство и покрывает затраты. А если повезет — Дайа еще и заработает. Привезет домой портфолио и бумажник с иенами.