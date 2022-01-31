«Просто «чмок», и обратно надели маски»: как женятся новосибирцы во время коронавирусных ограничений

Во время церемонии запрещено снимать маски. Фото: brukhige

На церемонию в ЗАГС приглашают фотографа, видеографа, свидетелей, родителей, других родственников и друзей… Но так было до введения коронавирусных ограничений. Теперь на регистрацию жених и невеста зовут только 6 человек, включая фотографа и регистратора, а за нарушение правил молодоженам могут пригрозить срывом церемонии. Такие правила действуют в Новосибирской области.

— При нахождении в отделах ЗАГС Новосибирской области необходимо соблюдать масочный режим и дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра. При нарушении масочного режима гражданином специалист отдела ЗАГС будет прекращать его обслуживание, — указано на официальном сайте Управления по делам ЗАГС Новосибирской области.

ЧЕТЫРЕ МЕСТА НА ВСЕХ

О том, как проходят коронавирусные свадьбы, рассказали молодожены Мария и Сергей. Они планировали регистрацию в Дзержинском ЗАГСе, но столкнулись с проблемами еще задолго до свадьбы.

— Подавали заявление за месяц на госуслугах, но получилось не с первого раза. Видимо, сбой в программе был, так как все даты во всех ЗАГСах были недоступны аж до сентября 2022 года, как будто все дни заняты. Я пыталась, заходила несколько дней подряд, и однажды только поздно вечером получилось, — рассказала КП-Новосибирск Мария.

Первый шаг был сделан. Дальше — нужно было решить, кто из гостей будет присутствовать на свадьбе. Мест, как вы понимаете, немного.

— Сейчас можно без свидетелей, — рассказывает девушка. — Мы вообще изначально планировали, что съездим вдвоем, распишемся, раз такие строгие правила, но с нами еще попросились Сережина мама и племянница. Поэтому с фотографом и регистратором было всего 6 человек.

Мария и Сергей расписываются, не снимая маски. Фото: brukhige

НЕ ПРОПУСКАЮТ ВИРУСЫ И РАДОСТЬ

В торжественном зале все быстро надевают медицинские маски, и свадьба из кристально-белой становится бело-голубой.

— Регистратор нам запретила снимать маски. Не знаю, как в других ЗАГСах, но тут с этим очень строго. Разрешила приспустить, только когда поцелуй был, но там просто — «чмок» — и все, обратно надели. Кольца надевали, слава богу, не на одноразовую перчатку, — уточнила Мария.

Вся церемония — вместе с трогательной речью регистратора и согласием жениха и невесты — прошла минут за 10. После них была еще одна пара, но те пришли в обычной одежде и только вдвоем — кому-то ограничительные меры на руку.

Нашей героине не повезло, она хотела свадьбу с красивыми фотографиями и толпой родных. Но из-за коронавируса вся атмосфера лучшего дня в жизни, о котором каждая девочка мечтает с детства, разбилась о медицинские маски и стерлась антисептиком.

— Конечно, эти ограничения портят все впечатление от церемонии, — признается Мария. — Самый главный минус — это маски, которые портят все фотографии, ну и к тому же количество присутствующих людей, или их отсутствие. Потому что ЗАГС, регистрация брака — это ассоциация с праздником, с семьей, с друзьями, которые разделяют эту радость. А когда никого нет, это уже и не праздник, а так, формальность, — подытожила девушка.

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