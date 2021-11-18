Жених не может поцеловать невесту: как проходят свадьбы во время четвертой волны пандемии

Родители обзавелись QR-кодами, а молодожены еще нет. Фото: Никита МАНЬКО

Банкеты в ресторане сегодня не устроить — четвертая волна коронавируса вносит свои коррективы. На регистрацию приходят не больше восьми приглашенных. Маски — обязательны, расписывают молодых по ускоренной программе. Корреспондент КП-Новосибирск побывал во Дворце бракосочетания и узнал, в каких условиях проходит официальная часть свадьбы.

Женихи и невесты перестали переносить регистрацию, но отказались от банкетов Фото: Никита МАНЬКО

ТОРЖЕСТВА ОТМЕНЯЮТСЯ

Летом к зданию ЗАГСа Центрального округа выстраивались очереди из кортежей, даже зимой все парковки были плотно забиты автомобилями гостей. Теперь во Дворце бракосочетания пусто, из гардероба исчезли вешалки, в холле не звенят улыбки. Нет, загс не закрылся на ремонт — он подчинился требованиям Роспотребнадзора. Пышных, многолюдных свадеб сегодня нет, но молодоженов это не останавливает.

— Какая разница, что пандемия? Главное, что мы захотели пожениться. И теперь мы счастливы. Мы записывались на регистрацию на Госуслугах — в этом плане все было удобно, — рассказали Алексей и Катя Черкасовы.

Жениться в масках предстоит до 31 декабря Фото: Никита МАНЬКО

Так тихо во дворце не впервые. Напомним, в апреле 2020 года наступил первый локдаун, и внутрь не пускали никого. Потом молодоженам разрешили расписываться в масках, но без свидетелей. Затем стали пускать на церемонию бракосочетания вместе с молодоженами только их родителей. А в 2021 году разрешили пускать по 15 человек.

Но четвертая волна коронавируса снова внесла свои правки — и на церемонии разрешили приходить лишь самым близким, допуская максимум восемь человек. Из церемонии бракосочетания исчезли поцелуи, ведь жених и невеста в масках. А сами свадьбы стали проводить без банкетов.

— Торжества мы пока не планировали, решили перенести на потом. Мы с родственниками посидим, а потом подумаем. Ведь без QR-кода сейчас никуда. Причем у нас вся родня привита, у всех есть коды, а у нас — нет. Пока еще не решились, — добавили Алексей и Катя Черкасовы. — Поездок мы тоже не планировали, так что послезавтра на работу.

В ЗАГС разрешено пускать по восемь человек. Фото: Никита МАНЬКО

УСПЕТЬ ЗА 5 МИНУТ

В нескольких регионах России ввели ограничения — QR-коды для молодоженов. Например, в Санкт-Петербурге можно просто буднично расписаться, но в зал торжественных церемоний не пустят. Сотрудники новосибирских загсов говорят, у нас такого нет. Как к этому относятся молодожены?

— Если уж что-то решишь, ничто не помешает. Да, пандемия. Да, маски нужно носить — в чем-то неудобно. А как иначе? Хорошо, что QR-код не спрашивают. Мы решили пожениться без торжеств, — чтобы не рисковать здоровьем родных и близких. Соберемся маленьким кругом, чтобы было безопасно, — говорят Лариса и Олег Шаховы.

Главное, что сам загс открыт: молодожены могут торжественно зарегистрировать брак Фото: Никита МАНЬКО

В 2020 году из-за коронавируса многие переносили даты свадеб, тем более что массовые мероприятия были запрещены. Однако даже во время локдауна люди женились, снимая для этого коттеджи и проводя выездные регистрации.

— Сейчас уже мало кто переносит регистрацию брака. Когда пандемия только началась, переносов было много. Сейчас люди стали относиться к ограничениям с пониманием. В целом время церемонии сократилось до 5 — 7 минут, а вся регистрация в загсе с учетом гардероба и подготовки проходит за 20 — 25 минут, — отмечает начальник управления по делам ЗАГС Новосибирской области Наталья Шустова. — Выездные регистрации проводятся. Для этого нужно прийти в загс вдвоем и подать заявление. В зале же необходимо соблюдать масочный режим и дистанцию. Уже вышло постановление губернатора о продлении соответствующего режима до 31 декабря.

Специалисты новосибирских загсов признают: желающих расписаться в пандемию стало меньше, об этом говорит статистика.