«Бил на убой, значит, не было выбора»: в Новосибирске таксист зарезал пассажира, который попросил отклониться от адреса

Конфликт таксиста и пассажира закончился трагедией. Фото: соцсети/ СУ СК РФ по Новосибирской области.

Очередной конфликт, произошедший между таксистом и его клиентом в Новосибирске, взбудоражил общественность. Словесная перепалка в салоне автомобиля закончилась поножовщиной. Водитель, применивший оружие, оказался за решеткой на время следствия, а его пассажир — на кладбище.

Но в этой, на первый взгляд, бытовой истории стали появляться детали. Кроме того, подозреваемый не спешит брать на себя всю тяжесть вины за гибель молодого сибиряка. Корреспондент КП-Новосибирск подробно разобралась в конфликте и его истинных причинах.

СМЕРТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА

Трагедия в такси произошла в полпервого ночи 24 января в Первомайском районе Новосибирска. Географически это самое нелюбимое таксистами место, и выезжать туда на вызовы, особенно в темное время суток, считается опасным. Многие клиенты — пьяные и наркоманы. Перевозчики с закрытыми глазами могут показать, где их пассажиры забирают «закладки», а где конечный пункт в виде притонов.

И именно в Первомайку заказ привел 41-летнего водителя Сергея С. На улице Одоевского таксист с 20-летним стажем забрал молодую парочку и спокойно катил по навигатору до улицы Твардовского. Один из пассажиров — 27-летний Юрий — попросил Сергея отклониться от маршрута и заехать на разъезд Иня. А дальше версии расходятся: кто-то говорит, что там планировалось забрать третьего пассажира, а коллеги Сергея считают, что парень просто забирал свою «закладку».

Водитель и пассажир вышли выяснять отношения на улицу. Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области

Что происходило дальше, сухо описывается в оперативной сводке СК.

— В пути следования между водителем автомобиля и пассажиром возник конфликт. В ходе ссоры фигурант по делу остановил транспортное средство около остановки общественного транспорта «Разъезд Иня» и, выйдя из машины, на почве личных неприязненных отношений нанес потерпевшему ножом колото-резаные ранения, от которых последний скончался на месте. Свидетелем произошедшего стала девушка, которая ехала в данной машине на заднем пассажирском сиденье. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали фигуранта по делу и доставили к следователю территориального следственного органа. В настоящее время в отношении водителя избрана мера пресечения в виде ареста, — прокомментировала старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Екатерина Петрушина.

Следователи также изъяли из Hyundai Solaris видеорегистратор, который запечатлел часть потасовки. Таким образом, удалось установить, что первым агрессию все-таки проявил 27-летний Юрий. Он даже успел дважды ударить Сергея по лицу, пока тот пытался следить за дорогой. Девушка-пассажирка вообще мало чем помогла сыщикам. Во-первых, она находилась не в очень адекватном состоянии. Во-вторых, на протяжении пути громко слушала в наушниках музыку.

Сергей, кстати, очнувшись от шока, не стал никуда сбегать. Он сам вызвал на место скорую и полицию.

«ТАКСИСТ НИКОГДА НЕ ТРОНЕТ КЛИЕНТА»

Коллеги и знакомые Сергея С., словно сговорившись, в один голос твердят, что мужчина и мухи никогда не обидел. Судимостей и проблем с законом у него не возникало, жил скромно, жены и детей не было, зарабатывал извозом на арендованном Hyundai Solaris. А нож в бардачке тоже не вызвал ни у кого удивления. В наше время среди водителей это уже считается нормой.

— На меня два раза нападали: меня душили и пытались зарезать прямо в машине. Просто мне очень повезло. Поэтому у меня есть и нож, и газовый баллон. Да, слышал, что Сергей нанес три ножевых. Это было, скорее, состояние паники или аффекта. Если бил на убой, значит, не было выбора. Либо ты, либо тебя. Я уверен на 100 процентов, что это было не хладнокровное убийство, а самооборона. Я его знаю более 25 лет как адекватного человека, — рассказал КП-Новосибирск коллега подозреваемого Даниил.

Сергей работал в такси более 20 лет. Фото: соцсети.

Наш собеседник также уточнил, что на Первомайке среди клиентов порой попадаются наркоманы. Некоторые вообще не рассчитываются за поездку, а еще зачастую начинают употреблять прямо в автомобиле. И то и другое в основном вызывает конфликты.

Никто из друзей не сомневается, что Сергей защищался. Такую же версию арестант рассказал и следователям на допросе. Да и действия водителя после случившегося (он не стал скрываться и сдался добровольно) доказывают версию о непреднамеренном убийстве.

«ИЗБИЛ КЛОУНА, ОГРАБИЛ МАГАЗИН И ДЕРЖАЛ В СТРАХЕ ДВА СЕЛА»

А вот про погибшего Юрия узнать что-то хорошее оказалось весьма непростой задачей.

Выяснилось, что парень долгое время проживал с матерью в селе Тальменка Искитимского района. С юных лет доставлял родственникам много хлопот и даже успел отсидеть в тюрьме. Когда Юрий оказался за решеткой, полдеревни перекрестилось.

Юрий уже был ранее судим. Фото: соцсети

После отбывания срока поведение сибиряка, казалось, стало еще хуже. Только на этот раз наблюдать криминальные чудачества Юры пришлось жителям Листвянки, где парень часто обитал у родной тетки. Она женщина небезызвестная, а скорее, даже знаменитая на всю страну. Тамара Чусовская, мать пятерых детей, прославилась сначала в социальных сетях и СМИ с фото, где купается в детских пособиях, а затем даже попала на телеэкраны в федеральном ток-шоу.

— Он одно время буквально прописался у Томы. Они пили вместе. Было дело, что Юрка Тому сильно избил. И еще одну женщину избил, та от него даже в окно выскакивала. Все в Листвянке этого парня побаивались, управы на него не было. Однажды отметелил до полусмерти парня за то, что тот слегка задел его машину. Участковый каждый раз после дебоша Юрку разыскивал, а тот в городе прятался или к матери уезжал, — говорит местная жительница Тамара Ивановна.

Но больше всего Листвянку впечатлил совсем не смешной инцидент с клоуном. Артисту серьезно досталось от разбуянившегося Юрия.

— Это было летом. К нам в ДК тогда приехал гастролирующий цирк. Шло представление. И в это время к входу подкатил Юра со своими друзьями. Они очень громко врубили в машине музыку, не предназначенную для детских ушей и к тому же очень мешающую представлению. Я вышла и сделала замечание. Юра стал задираться, угрожать мне и замахиваться. Артист цирка за меня заступился. Тогда Юра кулаком нанес ему несколько ударов по лицу. Мы вызвали полицию, но, пока наряд ехал, эти дружки сбежали. Мне было даже страшно домой одной возвращаться, я думала, что выследит меня и отомстит. Пришлось звонить отцу, чтобы он за мной приехал. Заявление пострадавший тогда написал, а чем это закончилось, я не знаю, — вспоминает конфликт с клоуном Анастасия, работница сельского ДК.

В тот вечер цирком дело не обошлось. Пока опергруппа добиралась до места ЧП, Юрий с друзьями успел ограбить местный магазин. Конечно, на месте преступления деревенскую банду никто не задержал. Да и потом, судя по всему, наказание обошло Юру стороной. Он просто уехал в Новосибирск.

— Нельзя так говорить, но никто тут не удивился, что Юрку убили. Все к этому давно шло. Жаль только, что таксисту этому придется теперь отвечать за преступление. Хотя он ведь не виноват, что полиция не смогла остановить этого пассажира раньше, — вздыхает Тамара Ивановна.

Но есть люди, которых смерть Юрия расстроила. В основном это, конечно, близкие родственники и друзья детства.

Трагичная история только набирает обороты. Следствию предстоит еще более точно восстанавливать картину произошедшего, изучать характеристики всех участников конфликта и проводить необходимые экспертизы.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием событий по этому делу.

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