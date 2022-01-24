Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 25 января 2022 года: привезли первую партию вакцины для детей, три школы перешли на дистанционку

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Новосибирске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 25 января 2022 года таковы: за минувшую неделю ежедневно заболевали 230-258 человек. Болезнь в сутки уносила жизни 11-15 пациентов.

Статистика коронавируса по Новосибирской области. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

В НОВОСИБИРСКУЮ ОБЛАСТЬ ПОСТУПИЛА ПЕРВАЯ ПАРТИЯ ВАКЦИНЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

В регион привезли первую партию вакцины от коронавируса, которой можно будет прививать детей. Область уже получила 1 440 доз препарата Гам-КОВИД-Вак-М («Спутник М»): его направят в поликлиники города и области.

ГУБЕРНАТОР ЗАЯВИЛ О РОСТЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о росте заболеваемости коронавирусом в регионе. И есть все предпосылки для начала пятой волны. Тем не менее, новых ограничений пока вводиться не будет.

ШКОЛУ № 207 ПЕРЕВЕЛИ НА ДИСТАНЦИОНКУ

В Новосибирске школа №207 полностью перешла на дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости ОРВИ. На удаленку школьников перевели с 24 по 30 января.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 242 человека

Количество пациентов в реанимации: 261 человек

Масочный режим: продлен до 1 апреля 2022 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.

Больницы: проходят плановые осмотры.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Торговые центры: ограничение заполняемости зон фудкортов не более 50 человек.

Рестораны и бары: работают по ночам, но персоналу и посетителям необходимо соблюдать дистанцию и меры против коронавируса. На входе взрослым нужно предъявить QR-код о вакцинации.

Концерты: зрители должны соблюдать масочный режим социальную дистанцию. Наполняемость залов — 70 % зрителей. На входе в залы с числом человек больше 100 взрослым нужно предъявить QR-код о вакцинации.

Детские лагеря: круглогодичные детские лагеря возобновили свою работу с 1 февраля, необходимо соблюдать противоэпидемиологические меры.

Кинотеатры: открыты, посетители и персонал должны соблюдать меры против коронавируса, наполняемость залов — 70 % зрителей. На входе в залы с числом человек больше 100 взрослым нужно предъявить QR-код о вакцинации.

Фитнес-центры: открыты, разрешено посещать при наличии QR-кода или ПЦР-теста, справки.

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