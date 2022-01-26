В АО «РЭС» ответили на самые распространенные вопросы об установке выносных приборов учета

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

С 1 июля 2020 года в России действуют нововведения в законодательство в отношении организации интеллектуального учета электрической энергии.

В соответствии с новыми нормативными положениями установку и замену счетчиков в многоквартирных домах обязан осуществлять гарантирующий поставщик (АО «Новосибирскэнергосбыт»), а у прочих потребителей и в частных домах - сетевые организации, крупнейшей из которых в Новосибирской области является акционерное общество «Региональные электрические сети». Модификации устанавливаемых приборов учета должны отвечать определенным функциональным требованиям, обеспечивающим в том числе возможность удаленного сбора и передачи информации о показаниях приборов учета, фактах и событиях вмешательства в их работу, ряда иных нормативных параметров ресурса.

На сегодняшний день компания уже смонтировала десятки тысяч новых приборов учета, и с каждым днем их становится все больше. Но при этом вопросов у потребителей не становится меньше. В АО «РЭС» постарались ответить на самые распространенные вопросы об установке выносных приборов учета, чтобы помочь новосибирцам понять все тонкости процесса, развеять сомнения и предубеждения. Итак, давайте разбираться.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

МЕНЯТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ

В соответствии с действующим законодательством энергетики осуществляют установку, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета электроэнергии в следующих случаях:

• отсутствие прибора учета;

• выход из строя прибора учета;

• утрата прибора учета;

• истечение срока эксплуатации прибора учета;

• истечение интервала между поверками прибора учета;

• в процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств.

Таким образом, рано или поздно все существующие приборы учета будут заменены на новые, отвечающие современным техническим требованиям с возможностью удаленного получения и передачи данных.

Кроме вышеуказанных случаев сетевая организация вправе устанавливать современные приборы учета (независимо от состояния имеющихся приборов учета и необходимости их поверки) в рамках создания комплексных автоматизированных систем учета в целях обеспечения энергоэффективности, повышения качества и надежности электроснабжения. Данные виды работ выполняются сетевыми компаниями в рамках энергосервисных контрактов за счет средств, получаемых в результате экономии расходуемых энергетических ресурсов, используемых в технологическом процессе.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

ПОЧЕМУ СЧЕТЧИК ВЫНОСЯТ И ЧТО В НЕМ «УМНОГО»?

При установке приборов учета для индивидуальных жилых домов АО «РЭС» монтирует их на границе балансовой принадлежности, то есть, как правило, на ближайшей к дому опоре линии электропередачи. По сути расчетный счетчик переносится из дома на улицу, поэтому его и называют выносным прибором учета.

В отличие от традиционных счетчиков интеллектуальные приборы учета оборудованы цифровыми интерфейсами для возможности дистанционной передачи показаний, а благодаря удаленному доступу энергетики могут контролировать напряжение в сети, нагрузку, вести анализ технических параметров и тем самым повышать качество электроснабжения.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

КОМУ ЭТО ВЫГОДНО?

К сожалению, среди населения достаточно распространено предубеждение, что уличный счетчик специально ставят, чтобы «побольше накрутить» объем потребления электроэнергии.

Специалисты АО «РЭС» однозначно заявляют, что счетчик считает столько, сколько электроэнергии потребил абонент. Никаких махинаций тут быть не может: все приборы сертифицированы, прошли государственную поверку, система сбора информации автоматизирована и прозрачна. Поэтому установка выносных приборов учета выгодна прежде всего самим потребителям.

Судите сами:

• во-первых, показания счетчика снимаются дистанционно и передаются автоматически, потребителю не нужно тратить на это время и следить за своевременной передачей данных;

• во-вторых, отслеживать показания можно дистанционно на расстоянии до 30 - 50 метров благодаря выносному дисплею (пульту), который выдается каждому потребителю безвозмездно;

• в-третьих, нет необходимости впускать в свой дом незнакомых представителей сетевой организации для проверки приборов учета и контрольного снятия показаний, что особенно актуально в условиях пандемии;

• в-четвертых, ответственность за сохранность прибора учета и контрольных пломб переходит к собственнику линии - АО «РЭС», потребителю больше не нужно за это отвечать;

• и, наконец, после допуска в эксплуатацию нового прибора учета старый счетчик, располагавшийся в доме, можно демонтировать, а на его место поставить полезный стеллаж или просто повесить красивую картину.

Конечно, преимущества применения современных систем учета есть и для энергетиков. Помимо внедрения цифровых технологий и модернизации электросетевого комплекса есть и простой человеческий фактор. Сотрудники АО «РЭС» имеют доступ к оборудованию в любой момент в течение рабочего дня, им не нужно пытаться застать домовладельца в нерабочее время или в выходные. Ведь в компании работают обычные люди, для которых важно провести свободное время с семьей. И кстати, у работников сетевой организации, проживающих в частных домах, устанавливают или уже установлены точно такие же выносные приборы учета, как и у их соседей. Это еще раз говорит об отсутствии какого-либо умысла или вселенского заговора в процессе установки новых счетчиков.

Однако недобросовестным потребителям следует помнить, что каждый случай выхода из строя прибора учета рассматривается индивидуально, и в случае выявления факта преднамеренной порчи имущества АО «РЭС» материалы передаются в правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к ответственности и взыскания ущерба.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

КАК ОПЛАЧИВАТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ И КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

После установки нового счетчика АО «РЭС» выполняет процедуру допуска установленного прибора учета в эксплуатацию, оформляет необходимый пакет документов, направляет их в АО «Новосибирскэнергосбыт», которое, в свою очередь, вносит необходимые изменения в базы данных для дальнейшего начисления платы за потребленную электроэнергию по показаниям нового прибора учета. Процесс имеет определенную продолжительность, поэтому актуальная информация о текущем расчетном приборе учета отображается в личном кабинете потребителя не сразу после установки нового счетчика, а спустя какое-то время. В течение этого переходного периода начисления выполняются по среднему уровню потребления и впоследствии они корректируются по показаниям вновь установленного прибора учета.

Именно в этой ситуации снова всплывает миф про «накрученное» потребление. Получив в первый месяц после установки нового счетчика квитанцию с большей (чем обычно) суммой, не стоит паниковать или подозревать энергетиков в махинациях с начислениями. Как только установленный прибор учета зарегистрируют в системе и внесут актуальные показатели потребления, будет произведена корректировка начислений и выполнен перерасчет. Если вы исправно оплачивали счета с начислениями по среднему уровню потребления, то, скорее всего, вам даже не придется оплачивать электроэнергию в следующем месяце.

В любом случае, если возникли вопросы по начислениям, нужно обращаться в АО «Новосибирскэнергосбыт», а по вопросам относительно установки или допуска прибора учета - в соответствующий филиал сетевой организации (АО «РЭС»). И не стоит путать эти компании: у каждой из них своя зона ответственности и отдельные подразделения по взаимодействию с потребителями (абонентами).