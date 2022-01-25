«Были бледные и тощие. Их прятали даже от школы!»: жительнице Новосибирска вернули сыновей, которых она не видела 2,5 года

Елена не видела сыновей 2,5 года. Фото: предоставлено Еленой Нуждой.

В Новосибирске матери вернули сыновей, которых она не видела 2,5 года. Бывший супруг спрятал от нее мальчиков после решения суда не в его пользу. Запер детей в квартире, не водил в школу и в садик. Несколько дней назад маме удалось забрать сыновей.

КАРАУЛИЛА ВОЗЛЕ ДОМА

Елена Нужда развелась с мужем в 2019 году. Сыновей Андрея* и Марка*, им сейчас 6 и 11 лет, не делили: они жили то с мамой, то с папой. Все вопросы улаживались мирным путем. Но хорошие отношения испортились, когда на горизонте замаячил «новый папа».

— Я не препятствовала общению детей с родным отцом. Алексей, бывший муж, забирал их и возвращал. Когда у меня появился другой мужчина, Алексея это, видимо, взбесило. Он забрал детей на майские праздники и не вернул, — рассказала КП-Новосибирск Елена Нужда, мама мальчиков.

Забрать детей обратно маме не удалось. Папа встал в оборону, не выпускал мальчишек из квартиры, бывшую жену игнорировал. Елена сразу же подала в суд на определение места жительства мальчиков, в итоге было вынесено решение: сыновья должны жить с мамой. Но исполнять его никто не торопился, Алексей заявил, что Елена больше никогда не увидит детей.

Дети не ходили в школу. Фото: предоставлено Еленой Нуждой.

— Я караулила его возле квартиры — все безрезультатно. Он настолько зациклился на своем желании спрятать Марка и Андрея, что решил не водить мальчиков в школу и детсад. Мы с адвокатом писали и в ПДН, и в прокуратуру, и в Москву, — продолжает женщина.

СИДЕЛИ ДОМА И НИКУДА НЕ ХОДИЛИ

Кульминация драмы наступила в январе этого года. Елене из школы позвонила педагог, которая знала о сложной ситуации в семье, и сказала, что Марка снова начали водить в школу. Сибирячка сразу же приехала.

— Первая встреча была сложной. Марк плакал… Алексей явно хорошо обработал детей: они думали, что не нужны мне. Но нам с сыном удалось хотя бы поговорить. Потом было еще две встречи. Все это делалось через директора. Но в дело вмешался школьный охранник, который почему-то был на стороне отца. Он позвонил Алексею, тот приехал, забрал Марка и три дня не водил в школу. Хотя по решению суда дети должны жить со мной! — возмущается Елена.

В итоге, когда старший снова пошел на уроки, Елена приехала и забрала сына. С возвращением младшего дело обстояло сложнее.

— Судебные приставы оформили моему бывшему супругу привод. Взяли его прямо в школе, когда я забирала Марка. После этого мы поехали за Андрюшей. Он был дома у мужа вместе с моей свекровью. Она не хотела отдавать моего сына, но все получилось, — говорит Елена.

Андрей, приехав домой, адаптировался не сразу. Мальчик первый день не называл Елену мамой, но понемногу они нашли общий язык.

Бабушка не хотела отдавать Андрея. Фото: предоставлено Еленой Нуждой.

Алексей же стоит на своем: он решил подать встречный иск на определение места жительства детей. Он хочет, чтобы Марк и Андрей все-таки жили с ним. Интересно, что в заявлении мужчина прописал условие.

— Алексей хочет, чтобы наши сыновья жили в детском доме, пока идут судебные разбирательства. Он неадекватный! Дети были бледные и тощие, когда я их забрала. Когда спросила у них, чем занимались, мальчики рассказали, что сидели дома и никуда не ходили, — добавляет женщина. — Марк должен быть в пятом классе, а идет в третий. Дети для моего бывшего — вещи.

Напомним, ранее отец мальчиков заявлял, что их мама била старшего сына по лицу, когда тот делал уроки, а также не уделяла детям внимание. Эти доводы не были приняты судом.

Сейчас у Марка и Андрея все хорошо. Елена отдала старшего в школу, младшего — в подготовительную группу детсада. Переехала вместе с ними и новым мужем за город в новый дом. Такая длительная разлука не могла пройти для детей бесследно, поэтому семья начинает работать с психологом.

* Имена изменены.

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