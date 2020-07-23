«Они живут как Маугли»: сибирячка пытается вернуть детей, которых уже год прячет от нее бывший муж

Сибирячка разыскивает своих детей, которых муж прячет после решения суда. Суд определил, что дети должны быть с мамой, еще в феврале, но отец запер их в квартире, запрещая ходить в сад и школу. Женщина уже писала заявление в полицию, но все бесполезно. Бывший муж не берет трубку и не открывает дверь в квартире. Однако «Комсомолка» его нашла. Так почему он не пускает детей к маме?

Проблемы в семье начались из-за ипотеки. Фото: личный архив.

«У НЕГО БЫЛА КУЧА ДОЛГОВ»

Елена с Алексеем познакомились по пути в поселок Чингис в 2005 году. Сибирячка ехала к тете в гости, мужчина тоже собирался навестить родственников. Пока ждали переправу до деревни, разговорились, вот девушка и оставила номер.

— Через год мы поженились. Я работала медсестрой в больнице, а Леша устроился аппаратчиком на завод. Спустя пять лет у нас родился старший сын Марк*, потом — Андрей*, — рассказала КП-Новосибирск Елена Нужда, бывшая супруга Алексея. — Чуть позже выяснилось, что у старшего ограниченные возможности здоровья.Елена говорит, Андрей был строгим родителем. На старшего мог и прикрикнуть. Черная полоса в жизни семьи началась после того, как супруги приняли решение купить квартиру на условиях ипотеки.

Старший сын больше полугода не посещал школу. Фото: личный архив.

— Его перестала интересовать семья, постоянно были долги, которые он не мог мне объяснить. Проблемы наслаивались одна на другую. А потом он просто перестал погашать ипотеку, в которую был вложен материнский капитал, — продолжает сибирячка.

Это стало последней каплей. Елена подала на развод. Детей не делили: мальчишки жили то с мамой, то с папой, все вопросы улаживались мирным путем. По крайней мере, так думала мать двоих детей.

— Я не препятствовала их общению, Леша забирал их на выходные. Все было хорошо, пока я не встретила другого мужчину. Видимо, бывшего это взбесило, — рассуждает Елена. — Он забрал детей к себе на майские праздники в прошлом году и не вернул.

Младший сын не ходит в садик. Фото: личный архив.

ПЫТАЛАСЬ ВЕРНУТЬ ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ СУД

Елена не стала тянуть и подала в суд заявление на определение места жительства детей. Пока шел процесс, регулярно приезжала к детям в гости, гуляла с ними. Да и то, как говорит Елена, «под конвоем». Бывшая свекровь следила за тем, как мать проводит время с мальчишками. Все это продолжалось, пока суд не принял решение в пользу Елены.

— В феврале этого года судья подтвердил, что дети должны жить со мной. Последний раз я их видела в октябре прошлого года, когда было принято предварительное решение. В тот момент бывший муж и сказал, что я детей больше никогда не увижу. А на окончательное заседание он и детей не привел, и сам не явился, — говорит сибирячка.

Женщина почуяла неладное. Она начала караулить бывшего мужа у дверей его квартиры, но безуспешно. Елена уже который месяц пытается узнать, где экс-супруг прячет ее сыновей. Женщина уверена, что бывший настолько зациклился на своем желании их прятать, что совсем забыл, что детям нужно учиться, следить за здоровьем и просто гулять на улице с друзьями.

Елена уверена, что бывший супруг спрятал от нее детей. Фото: личный архив.

— Он перевел старшего в другую, обычную школу, но там сын появлялся только три недели в декабре, несколько дней в феврале и марте. Потом перестал ходить, так педагоги говорят. Я забрала документы из этой школы. С его заболеванием нужно учиться в специальном классе, где он учился раньше, иначе ребенок не будет развиваться. Младший в садик тоже не ходит, Алексей забрал его документы оттуда, — утверждает Елена. — Они живут как Маугли!

КП-Новосибирск удалось поговорить с классным руководителем Марка — Анжеликой Батюченко. Педагог подтвердила слова мамы: мальчик действительно не ходил в школу.

— В школу ребенка приводила бабушка и сидела караулила, пока шли уроки. Видимо, боялась, что придет мама и заберет детей. Марку очень нравилось учиться. Он с удовольствием общался с детьми, слушал учителя. Один раз на трудах мы делали подарки, я похвалила Марка, спросила, кому он его подарит. Ребенок заявил, что маме он не нужен, ведь у нее другой мужчина, — поделилась с КП-Новосибирск Анжелика Батюченко. — Возможно, папа ему это внушил.

Как говорит учительница, когда начались пропуски занятий, школа отправляла документы социальному педагогу. С Алексеем проводили беседы, но на мужчину это не повлияло — он совсем перестал водить ребенка в школу.

Ответ от прокуратуры. Фото: личный архив.

«ВОПРОС НЕ РЕШЕН»

Елена в отчаянии написала заявление в полицию, чтобы детей объявили в розыск.

— От МВД никакого ответа. Учителя писали в отдел ПДН, но реакции тоже никакой не было. Тогда я обратилась в прокуратуру, где мне подтвердили, что полиция никаких проверок по моим заявлениям не проводила. Я просто хочу, чтобы мне вернули моих мальчиков, — со слезами в голосе умоляет мать.

В прокуратуре матери ответили, что «соответствующее решение по информации администрации района в отделе полиции не принято, и вопрос о привлечении к административной ответственности законного представителя не решен». Если говорить человеческим языком, то правоохранители на заявления женщины не отреагировали никак.

Теперь Елена вместе со своим адвокатом отправила заявления о бездействии полиции в Москву. Она требует элементарного — попасть в квартиру к бывшему и забрать сыновей домой. Мать переживает, что мальчишки не учатся, не ходят в детский сад, ни с кем не общаются и никому не известно, живы ли они вообще.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Она била ребенка по лицу»

Корреспондент КП-Новосибирск связался с отцом Марка и Андрея — Алексеем. Мужчина не согласен с решением суда и собирается его обжаловать, хотя все сроки уже давно упущены.

— Она нанимала людей, чтобы те выкрали детей. Они тогда в квартиру вломились, младшего забрали, отдали ей на руки. Ему удалось вырваться и вернуться в квартиру. Лена никогда не была примерной мамой — постоянно гуляла, дома не ночевала, старшего била по лицу, когда уроки с ним делала.

По словам Алексея, дети и сами не хотят возвращаться к маме. Говорят, что боятся ее и с папой им намного лучше.

— Алексей, а где дети сейчас?

— Они со мной, у них все хорошо.

Чтобы в этом убедиться, КП-Новосибирск направила официальный запрос в ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

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