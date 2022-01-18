Фото и видео ночных купаний на Крещение в Новосибирске 2022: собрали лучшие кадры из купелей

Люди пришли к купели ночью, чтобы окунуться уже в полночь.
Фото: Никита МАНЬКО
Специально для вас мы собрали в одну подборку самые яркие фото и видео ночных купаний на Крещение в Новосибирске 2022. Напомним, сам праздник выпадает на 19 января, однако первые новосибирцы собрались у купелей уже вечером 18 января, чтобы окунуться уже в полночь.
У купели собралось около двух сотен человек.
Фото: Никита МАНЬКО
— У купели в Затоне в Ленинском районе уже собралось около 200 человек, — передает корреспондент КП-Новосибирск с месте событий. — Эта купель начала работать сегодня в полночь и будет работать до полуночи 20 января.
Около купели дежурят спасатели.
Фото: Никита МАНЬКО
Напомним, всего в Новосибирской области в этом году организовано 33 купели. Конкретно в городе их будет работать четыре. На озере Жемчужина Сибири (Заельцовский район), в Оби в микрорайоне Затон (Ленинский район, ул. Заобская, 97) и в микрорайоне Европейский Берег (Октябрьский район, возле Бугринского моста), а также на Обском водохранилище (Советский район, пляж «Бумеранг»).
Погода к сибирякам сегодня оказалась благосклонна - сейчас на улице только -12 градусов.
Фото: Никита МАНЬКО
В этом году, несмотря на коронавирусные ограничения, отменять одно из самых знаковых мероприятий для верующих не стали.
В этом году на участках с купелями необходимо будет соблюдать также санитарные нормы.
Фото: Никита МАНЬКО
При этом в местах, где организованы купели, помимо всех стандартных правил безопасности, необходимо будет соблюдать также и санитарные нормы, такие как ношение масок и социальная дистанция.
Купель в Затоне будет работать до полуночи 20 января.
Фото: Никита МАНЬКО
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