Фото и видео ночных купаний на Крещение в Новосибирске 2022: собрали лучшие кадры из купелей

Люди пришли к купели ночью, чтобы окунуться уже в полночь. Фото: Никита МАНЬКО

Специально для вас мы собрали в одну подборку самые яркие фото и видео ночных купаний на Крещение в Новосибирске 2022. Напомним, сам праздник выпадает на 19 января, однако первые новосибирцы собрались у купелей уже вечером 18 января, чтобы окунуться уже в полночь.

У купели собралось около двух сотен человек. Фото: Никита МАНЬКО

— У купели в Затоне в Ленинском районе уже собралось около 200 человек, — передает корреспондент КП-Новосибирск с месте событий. — Эта купель начала работать сегодня в полночь и будет работать до полуночи 20 января.

Около купели дежурят спасатели. Фото: Никита МАНЬКО

Напомним, всего в Новосибирской области в этом году организовано 33 купели. Конкретно в городе их будет работать четыре. На озере Жемчужина Сибири (Заельцовский район), в Оби в микрорайоне Затон (Ленинский район, ул. Заобская, 97) и в микрорайоне Европейский Берег (Октябрьский район, возле Бугринского моста), а также на Обском водохранилище (Советский район, пляж «Бумеранг»).

Погода к сибирякам сегодня оказалась благосклонна - сейчас на улице только -12 градусов. Фото: Никита МАНЬКО

В этом году, несмотря на коронавирусные ограничения, отменять одно из самых знаковых мероприятий для верующих не стали.

В этом году на участках с купелями необходимо будет соблюдать также санитарные нормы. Фото: Никита МАНЬКО

При этом в местах, где организованы купели, помимо всех стандартных правил безопасности, необходимо будет соблюдать также и санитарные нормы, такие как ношение масок и социальная дистанция.

Купель в Затоне будет работать до полуночи 20 января. Фото: Никита МАНЬКО

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