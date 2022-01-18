Крещение в Новосибирске 2022: прямая онлайн-трансляция

Купаться в прорубях новосибирцв разрешили. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Крещение в Новосибирске 2022 - один из главных праздников для верующих. Несмотря на пандемию коронавируса, отменять купания в купелях в этом году не стали.

- Всего по области будет организовано 33 купели, непосредственно в Новосибирске их будет четыре, - пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области. - Искупаться горожане смогут на озере Жемчужина Сибири (Заельцовский район), в Оби в микрорайоне Затон (Ленинский район, ул. Заобская, 97) и в микрорайоне Европейский Берег (Октябрьский район, возле Бугринского моста), а также на Обском водохранилище (Советский район, пляж «Бумеранг»).

Кстати, во время купания QR-коды не потребуются: спрашивать их не будут. А вот соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра придется.

Прямая онлайн-трансляция Крещения в Новосибирске 2022 начнется 19 января в 00.00.

Уважаемые читатели! Если вы хотите присоединиться к нашей трансляции, присылайте ваше фото и видео с купелей к нам на WhatsApp: 8-923-145--11-03.