Штангист-семиклассник получил перелом позвоночника во время потасовки двух девочек

Девочка толкнула юного штангиста и тот получил перелом. Фото: соцсети

Игра между детьми в одной из школ Новосибирской области окончилась серьезной травмой. Причем получил ее ребенок, который просто стоял рядом. Семиклассник Денис* — штангист, но физподготовка не уберегла: на мальчика внезапно налетела девочка и сбила с ног. Ребенок получил компрессионный перелом позвоночника.

ОДНА ТОЛКНУЛА, ДРУГАЯ НАЛЕТЕЛА

Скандал случился в школе № 5 в поселке Маслянино Новосибирской области. Семиклассника Дениса Вологина* увезли с уроков на машине скорой помощи. Для школы это стало настоящим ЧП, началось расследование.

— Все случилось на перемене, семиклассницы Алена* и Таня* играли, бегали друг за другом. Девочки резвились, Алена толкнула Таню, и та налетела на Дениса. Мальчик упал и ударился спиной, — поделились с КП-Новосибирск в средней школе № 5.

Денис сильно ударился спиной и едва мог сидеть — ребенка сразу сняли с уроков, вызвали скорую. Врачи сделали снимки и обнаружили компрессионный перелом 6-го и 7-го позвонков: почти середина спины.

Спортсмены говорят, что мальчик может восстановиться и вернуться в спорт. Фото: соцсети

УЖЕ РАЗРЕШИЛИ ХОДИТЬ

— Сегодня мама Дениса была в школе, врачи уже разрешили мальчику ходить. Мама пока не предъявляет судебных претензий. Мы хотели бы, чтобы Денис побыстрее выздоровел и вернулся к занятиям, очень способный мальчик! Начато расследование инцидента, пока мы точно не знаем, что случилось. Вроде бы девочка толкнула одноклассника не специально, драки у них не было. Это же дети, у них такие игры активные, — говорит педагог школы.

Пострадавший, к слову, не хилый мальчик — он давно увлекается тяжелой атлетикой, имеет награды с соревнований. Какой же силой должна обладать девочка, чтобы опрокинуть спортсмена?

В школе начали расследование инцидента, к ситуации подключилась инспектор ПДН. Руководство школы заверяет: обычно за безопасностью детей наблюдает учитель.

— В коридоре на переменах дежурят учителя, но дети остались в кабинете, поэтому педагог не заметил и не сделал замечание. Мы проведем для учителей инструктаж, чтобы такого не повторилось, — пообещали в средней школе № 5.

«ДЕТИ СТАЛИ ХРУПКИЕ»

Эксперты школьного образования отмечают, что статистика по травмам детей в школе неутешительная.

— Я сейчас открою страшную тайну: компрессионный перелом можно теперь получить, просто присев. Без драки и агрессии. Таково здоровье детей нашего времени: питание, физическая нагрузка. Можно посоветовать школе заняться организацией перемен, вниманием учителей к детям, а также попросить помощи у старшеклассников в качестве вожатых, дежурных. Нужно учить детей и учиться решать конфликты, показывать достойные примеры. Просто толкнув, уже можно нанести вред здоровью другого человека., — сказала КП-Новосибирск руководитель штаба при министерстве образования Новосибирской области Оксана Василенко.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Можно выиграть до 300 тысяч»

Врачи рекомендуют при компрессионных переломах освобождение от физкультуры, в связи с этим мечту семиклассника стать чемпионом по тяжелой атлетике, возможно, придется отложить на несколько лет. Однако мать ребенка пока не планировала судебное разбирательство со школой и родителями девочки. Юристы же уверены: за перелом спины она может подать иск на миллион рублей к школе и к обидчикам, если им уже исполнилось 14 лет. Выиграть, правда, получится намного меньше.

— Согласно пункту 2 части 7 статьи 28 ФЗ «Об образовании» образовательная организация обязана создавать безопасные условия воспитания обучающихся. Соответственно, за жизнь и здоровье обучающихся отвечает школа. При этом несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет несут ответственность за причиненный вред самостоятельно на общих основаниях, — сообщила новосибирский юрист Марина Пьянкова. — Суд может присудить компенсацию в зависимости от вреда здоровью и морального вреда. Исходя из практики выплаты по среднему вреду здоровью — от 100 до 300 тысяч рублей.

* Имена изменены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это же было в шутку»: мама школьника требует миллион за то, что сына избил 11-летний чемпион по тхэквондо и кикбоксингу

Мальчику прописали постельный режим до конца 2021 года, его родители судятся со школой (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.