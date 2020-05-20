«Это же было в шутку»: мама школьника требует миллион за то, что сына избил 11-летний чемпион по тхэквондо и кикбоксингу

Ученик четвертого класса из Новосибирска получил травму позвоночника в школе. Напал на мальчика 11-летний ровесник, чемпион по кикбоксингу и тхэквондо. Мама пострадавшего сначала обратилась в полицию, но там отказались возбуждать уголовное дело. Тогда родительница через суд начала требовать за травму ребенка миллион рублей, в ответчиках оказалась школа.

Школьный конфликт между Денисом Долгополовым* и Алексеем Вороновым* случился еще в начале учебного года - 19 сентября. На перемене после второго урока на глазах одноклассников Леша побил Дениса. Нанес пару серьезных ударов, в результате повредил противнику спину. Денис даже высидел несколько уроков, но вечером дома уже не мог встать с кровати.

Мальчик находится дома.

- Как рассказывает сын, еще перед первым уроком Воронов подошел к нему и ударил по подбородку. Денис в ответ оскорбил его, весь урок ребята препирались. На перемене Воронов подошел к моему сыну, прижал к стене и поднял за грудки, стал угрожать и ударил. Началась потасовка. Одноклассник разнял их, Денис отошел к девочкам, но Воронов внезапно подбежал к нему со спины и повалил на пол, стал бить по позвоночнику. Все это было зафиксировано школьной камерой. Я не смогла посмотреть это видео без слез, - рассказала КП-Новосибирск мама пострадавшего - Надежда Долгополова*.

Три года назад ее сын уже ломал два позвонка, занимаясь дзюдо. Мальчику пришлось оставить единоборства. Но после драки в школе у Дениса второй перелом спины - теперь уже трех позвонков.

Врачи из НИИТО изготовили специальный корсет и отправили мальчика на домашнее обучение. Ребенку почти всегда надо лежать, сидеть с переломом спины разрешено только по 15 минут в день. В дополнение к этому у 11-летнего мальчика обнаружили остеопороз - кости стали слабыми и начали рассыпаться. Мама считает, что причина - повторный перелом спины. По предписанию врачей вести лежачий образ жизни ребенку придется до конца 2021 года.

Ребенку пришлось бросить единоборства из-за перелома.

КУРИЛ В ШКОЛЕ, СБЕГАЛ С УРОКОВ

Судя по социальным сетям, второй мальчик Алексей Воронов - гордость семьи и спортивного клуба. В начале этого года мальчик занимал первые места на областных соревнованиях по кикбоксингу и тхэквондо. Но ученики школы № 43 знают Алексея с другой стороны.

- Я была в попечительском совете школы и знаю, что ребенок проблемный - курил в школе, сбегал с уроков, задирал одноклассников. В начале прошлого года избил мальчика так, что у того случилось сотрясение мозга, но папа пострадавшего не стал подавать заявление, - говорит Надежда Долгополова. - После драки с Денисом Лешу все боятся, а он продолжает хулиганить. Два месяца назад Воронов ударил одноклассника так, что у него щека опухла. Родители молчат, а дети говорят, что привыкли - у них это называется «дал леща».

Надежда разговаривала с родителями Леши, но конструктивного диалога не вышло. По словам мамы пострадавшего, Вороновы считают, что ничего серьезного не случилось, а травмы Дениса - следствие первого перелома спины. Надежда обращалась и к тренеру Алексея. Девушка-тренер из спортивного клуба только посмеялась над ситуацией и предложила идти доказывать что угодно.

- Родители Воронова* говорят, что моего сына в шутку кинули через бедро. Но это неправда, они тоже смотрели школьное видео с избиением. Они игнорируют документы из НИИТО о том, что остеопороз у Дениса начался только поле драки с Вороновым, - объяснила КП-Новосибирск Надежда Долгополова.

ОТВЕЧАТЬ ПРИДЕТСЯ ШКОЛЕ

Полгода мама пострадавшего школьника пыталась добиться справедливости - и только в мае 2020 года дело начал рассматривать Заельцовский районный суд. Сразу после драки Надежда написала заявление в Заельцовский отдел полиции, вскоре пришел отказ в возбуждении административного или уголовного дела, так как нападавшему и пострадавшему было по 11 лет. Это слишком малый возраст - ответ за детей должны держать родители.

КП-Новосибирск попросила у Надежды то самое видео, на котором запечатлена драка. Но его уже нет. Как говорит мама, она два месяца просила полицию изъять «пленку», но это так и не было сделано, в итоге файл удалили. После этого Надежда решила привлечь к ответственности школу: написала жалобу в прокуратуру и министерство образования, а также подала гражданский иск к школе № 43 на сумму миллион рублей.

- После драки в школе не было даже никаких родительских собраний. Мой сын с сентября на домашнем обучении, но учителя к нему не ходят. За прошлое полугодие дважды приходили учителя по биологии и географии, учитель информатики не пришел ни разу. Денис учился только на четверки и пятерки, а теперь сдает позиции. Директор школы № 43 предлагал перевестись в другую школу, - добавила Надежда Долгополова.

Надежда даже думает о переезде: Вороновы живут рядом, и женщина боится, что школьная драка будет не последней.

Родители Алексея Воронова отказались давать комментарий до решения суда.

- Общайтесь с Надеждой, она вам все расскажет, - посоветовала мама Алексея.

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