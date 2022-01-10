Точный прогноз погоды в Новосибирске на январь 2022 года: о климатических аномалиях рассказали синоптики

Январь выдался чрезвычайно теплым: в Новосибирской области среди зимы прошел дождь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Январь в Новосибирской области — месяц с морозами и метелями. Однако жители Карасукского района уже удивились дождю как из ведра, который прошел 8 января. Это был не мокрый снег, а именно крупные дождевые капли, а ведь еще на Рождество в районном центре стоял 15-градусный мороз.

КП-Новосибирск выяснила у синоптиков, с чем связана такая аномалия.

— 8 числа была аномально теплая погода, температуры по области были смешанные, от -3 до +2 градусов, выше климатической нормы на 4-5 градусов. Отмечался ледяной дождь, гололед. Не исключено, что это могло быть и в Новосибирске, но не зафиксировали городские станции. В общем, аномально теплой была вся первая декада января, но это еще не рекорд. Рекорд был зафиксирован в 1997 году — тогда 8 января в области было +2,6 градуса, — рассказала КП-Новосибирск начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

«Классическую» январскую погоду на нашей территории задает Сибирский, или Азиатский антициклон. При нем на небе мало облаков, мало снега, а морозы могут достичь -50 градусов. В этом январе этот циклон пока что не установился, а теплые воздушные массы приходят со стороны Атлантического океана.

— За счет этого погода становится гораздо теплее, выше нормы на 5-8 градусов, когда температура воздуха ночью в пределах -13…-19 градусов, а днем — -5…-12, — объясняет Марина Виноградова. — В третьей пятидневке месяца вероятно понижение температуры ночью до -22…-27 градусов, местами до -32, а днем — до -17…-22 С. В середине третьей декады Сибирский антициклон может заявить о себе похолоданием в ночные часы до -29…-34 градусов, в дневные — до -20…-25.

Снега же в Новосибирске не должно быть больше нормы. Метеорологи обещают со второй декады января частые снегопады.

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