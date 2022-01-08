Под Новосибирском в январе пошел дождь

В Карасукском районе Новосибирской области идет дождь. Фото: Виктория МИНАЕВА

В субботу, 8 января, в Карасукском районе Новосибирской области вместо снегопада, который привычен зимой, пошел дождь. Местные жители в недоумении, ведь еще вчера в Карасуке было минус 15 градусов, а сегодня уже минус 2, да еще и зонтик с собой на улицу надо прихватывать.

Местные жители шокированы сюрпризами погоды в регионе. Фото: Виктория МИНАЕВА

— Прям льет! Вчера холодно было, а сегодня вот что происходит! — делятся своими эмоциями журналисты КП-Новосибирск, которые находятся там.

На автомобиля видны капли дождя. Фото: Виктория МИНАЕВА

Водители автомобилей в непогоду ездят с включенными дворниками, чтобы лучше было видно дорогу.

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