Под Новосибирском в январе пошел дождь

В Карасукском районе Новосибирской области идет дождь.
Фото: Виктория МИНАЕВА
В субботу, 8 января, в Карасукском районе Новосибирской области вместо снегопада, который привычен зимой, пошел дождь. Местные жители в недоумении, ведь еще вчера в Карасуке было минус 15 градусов, а сегодня уже минус 2, да еще и зонтик с собой на улицу надо прихватывать.
Местные жители шокированы сюрпризами погоды в регионе.
Фото: Виктория МИНАЕВА
— Прям льет! Вчера холодно было, а сегодня вот что происходит! — делятся своими эмоциями журналисты КП-Новосибирск, которые находятся там.
На автомобиля видны капли дождя.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Водители автомобилей в непогоду ездят с включенными дворниками, чтобы лучше было видно дорогу.
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