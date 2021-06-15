Открытые бассейны в Новосибирске — 2021: адреса, цены, время работы

Открытые бассейны готовы принять людей. Фото: Андрей АБРАМОВ

Открытые бассейны в Новосибирске — 2021 — любимое место отдыха всех горожан. В прошлом году из-за пандемии коронавируса многие зоны отдыха не работали. Сейчас, когда вирус понемногу отступает, открытые бассейны будут готовы вновь принять сибиряков. «Комсомолка» составила список открытых бассейнов, узнала их адреса, цены на отдых и время работы. Публикуем нашу подборку.

Оздоровительный комплекс «Локомотив»

Адрес: Заельцовский парк, тер. 1, к. 1, тел. (383) 229-57-99

График работы: с 10.00 до 19.00

Стоимость:

— бассейн — 300 руб./ч (для детей до 7 лет вход свободный) — терраса — 250 руб./ч — коврик пляжный — 200 руб.

— полотенце — 50 руб. — надувной круг, матрас, плот, мяч — 100 руб./ч — надувной единорожек, дельфин — 200 руб.

Что есть: на территории оздоровительного комплекса есть бассейн с теплой водой. Бассейн разделен на детскую и взрослую зоны. Недалеко есть раздевалки, душевые, туалеты, и кафе. Как добраться: от «Метро Гагаринская», автобус № 95

Многие бассейны будут работать до 20.00. Фото: Иван ВИСЛОВ

Гостиничный комплекс «Борвиха»

Адрес: г. Бердск, территория санатория «Бердский», ул. Морская, к. 1, тел. 8-800-550-68-18

График работы: с 8.30 до 21.00

Стоимость:

— понедельник — четверг: — от 3 до 9 лет — 350 руб./ч, 1200 руб./день

— старше 10 лет — 500 руб./ч, 1500 руб./день

— пятница — воскресенье: — от 3 до 9 лет — 500 руб./ч, 1500 руб./день = старше 10 лет — 700 руб./ч, 2000 руб./день

Что есть: на территории гостиничного комплекса есть два открытых бассейна — детский и взрослый. Рядом — шезлонги, есть тумбы для ныряния. Недалеко находятся раздевалки с душевыми кабинами, санузлом и шкафчиками для вещей. Также на территории есть бар с напитками и едой. Как добраться: от ост. «Метро Речной вокзал», маршрутка № 321

Максимальный вход - 1700 рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Бассейн «Ремикс»

Адрес: г. Бердск. ул. Попова (ориентир — поворот направо напротив дома № 11/1 по ул. Попова), тел. +7-903-999-70-80

График работы: с 9.00 до 21.00

Стоимость: 300 руб./день

Что есть: на территории есть два взрослых и один детский бассейн. Работают кухня и бар (минимальный ценник — 1500 руб.). Для детей — батуты и небольшая площадка с горками.

Как добраться: от ост. «Метро Речной вокзал», автобус № 519 (до ост. «Вокзал»), затем от ост. «Радиозавод», маршрутка № 11 (до ост. «Профилакторий Сказка»)

Рядом с бассейном расположена зона с шезлонгами Фото: Андрей АБРАМОВ

Парк-отель «Сосновый бор»

Адрес: ул. Новая заря, 53а, тел. (383) 209-09-04

График работы: с 10.00 до 19.30

Стоимость:

— будни:

— от 4 до 9 лет — 500 руб./день, после 16.30 — 300 руб.

— старше 10 лет — 1200 руб./день, после 16.30 — 600 руб.

— выходные: = от 4 до 9 лет — 600 руб./день, после 16.30 — 400 руб.

— старше 10 лет — 1500 руб./день, после 16.30 — 750 руб.

Что есть: на территории бассейна установлены шезлонги и можно получить бесплатные полотенца. Недалеко от места отдыха расположены раздевалки и душ. Для детей предусмотрен отдельный бассейн и специальное детское меню на баре.

Как добраться: от ост. «Кропоткина», автобус № 13, 97 (до ост. «Учительская»)

«Румба-пляж»

Адрес: ул. Учительская, 49а, тел. (383) 248-33-44

График работы: с 9.00 до 20.00

Стоимость:

— от 6 до 11 лет — 600 руб./день

— старше 12 лет — 1200 руб./день Что есть: два бассейна — детский и взрослый — расположены недалеко от центра города в сосновом лесу. На территории есть кафе, а также можно взять напрокат матрасы для плавания.

Как добраться: от ост. «Кропоткина», автобус № 13, 28 97 (до ост. «Учительская»)

Санаторий PARUS Medical Resort & SPA

Адрес: пос. Кудряшовский, ул. Береговая, 56, тел. 8-800-350-56-56

График работы: с 10.00 до 20.00

Стоимость:

— понедельник — четверг:

— для детей до 2 лет вход свободный

— от 3 до 12 лет — 700 руб./день

— старше 13 лет — 1200 руб./день

— пятница — воскресенье + праздничные дни:

— для детей до 2 лет вход свободный

— от 3 до 12 лет — 1000 руб./день

— старше 13 лет — 1700 руб./день

Что есть: на территории санатория есть три зоны спа с аэромассажем, основной бассейн с гидромассажем, отдельный бассейн для детей. Рядом расположена зона с шезлонгами, а также раздевалками, душевыми и туалетами.

Как добраться: от ост. «Метро Площадь Маркса», автобус № 120 (до с. Ямки)

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