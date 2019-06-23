2019-06-23T21:24:43+03:00
Общество

Открытые бассейны в Новосибирске-2019: удобно, но дорого

Лучшие открытые бассейны в Новосибирске-2019 – в нашем материале
Екатерина КОМЯКОВА
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Красивые девушки радуют соцсети красивыми фото у бассейна. Фото: www.instagram.com/wave_club_sibir/Красивые девушки радуют соцсети красивыми фото у бассейна. Фото: www.instagram.com/wave_club_sibir/
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Открытые бассейны – отличная возможность отдохнуть в жару, при этом не выезжая далеко за город. Корреспонденты КП-Новосибирск разузунали, сколько придется заплатить за комфорт.

Бассейн в оздоровительном комплексе «Локомотив»

Адрес: Заельцовский парк, тер. 1, корпус 1, тел.(383) 229-57-99

Время работы: летом ежедневно с 9.00-21.00

Стоимость посещения: Бассейн 300 руб. в час, терраса - 250 руб. в час, полотенце - 50 руб, круг, нарукавники - 50 руб. в час

Что есть: на территории пляжа оздоровительного комплекса «Локомотив» имеется открытый бассейн с тёплой водой. Бассейн разделён на взрослую и детскую зоны. Имеется пункт проката.Рядом находятся душевые, раздевалки, туалеты, а также кафе.

Как добраться: метро «Гагаринская», автобус 95

База отдыха Маяк

Адрес: Новосибирский район, ул. Лодочная база Маяк, 2, тел. (383) 287-03-27, (383) 287-92-62

Время работы: летом ежедневно

Стоимость посещения: будни пн-чт: взрослый - 500 руб., дети от 3 до 12 лет- 300 руб., выходные, праздничные дни пт-вс: взрослый - 700 руб., дети от 3 до 12 лет- 400 руб. Оплата наличными.

Что есть: летняя зона вмещает до 600 посетителей одновременно. Зона отдыха представляет собой закрытую территорию, включающую в себя бассейн 10х20м с подсветкой, детский бассейн, площадку для загара, летнее кафе на 150 мест, пляж. Зона отдыха открыта для всех желающих!

Предлагаемые услуги:

- стоянка и хранение яхт и катеров

- гостиница

- Vip номер

- кафе

- баня на дровах

- летняя зона с бассейном

- беседки для барбекю

- банкетный зал

Как добраться: ост. Метро «Речной вокзал», маршрутный автобус 6, автобус 36

Гостиничный комплекс Борвиха

Адрес: г. Бердск, ул. Морская, 3 к1, тел. (383) 212–59–59

Время работы: летом ежедневно 9.00-20.30

Стоимость посещения: от 400 до 1600 рублей.

Что есть: Бассейн включает в себя большой бассейн, площадью около 500 квадратных метров. Глубина от 160 см до 180 см. Температура воды от 27 до 30 градусов. Пять отдельных дорожек по 25 метров и зона для свободного плавания. Маленький детский бассейн, диаметром 10,5 м. Глубина 65 см. Температура воды от 29 до 33 градусов. Зона для загара на втором уровне с шезлонгами и искусственным газоном.Зона для загара на основном уровне с искусственным газоном и креслами-мешками.

Раздевалки с душевыми кабинками, санузлами и шкафчиками для вещей. Бар с напитками и едой.

Как добраться: ост. Метро Речной вокзал, маршрутный автобус 321

Пляж «Ремикс»

Адрес: г. Бердск, ул. Попова. Ориентир - поворот направо напротив дома № 11/1 по улице Попова. Тел.(383) 334–06–25, 8–923–123–40–03.

Время работы: летом ежедневно с 9.00-21.00

Стоимость посещения: от 200 рублей

Что есть: находится рядом с Бердском, недалеко от Бердского шоссе. Имеются два взрослых бассейна, один детский, батуты, лабиринт, игровая площадка, кафе и шезлонги. Рядом с зоной открытых бассейнов есть пляж, но попасть на него можно, только покинув «Ремикс», - за то, чтобы вернуться, придется опять платить. На территории отдыха есть два прогулочных теплохода.

Как добраться: ост. метро «Речной вокзал», маршрутный автобус 321

ИСТОЧНИК KP.RU

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