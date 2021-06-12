«Мы переломанные, а он уснул в травмпункте»: сибирячка рассказала подробности тройного ДТП под Новосибирском

Сибирячка, пострадавшая в тройном ДТП на трассе в Искитимском районе, рассказала подробности аварии. Фото: представлено Татьяной

Сибирячка, пострадавшая в тройном ДТП на трассе в Искитимском районе, рассказала подробности аварии. По словам женщины, водитель иномарки, вылетевший на встречку, был настолько пьян, что заснул прямо в травмпункте. Напомним, авария случилась днем 12 мая: на 15 километре трассы К-13 39-летний водитель автомобиля «Ниссан», который ехал из поселка Завьялово в сторону Искитима, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями «Ниссан» и ВАЗ-21015, ехавшими со стороны Новосибирска. В результате в больнице оказались 6 человек.

— Мы ехали вместе с подругой забрать ребенка из лагеря «Чкаловец». Дорога не была особо загружена, я за рулем уже 10 лет, ни одной аварии не было до этого. В общем, ничего не предвещало беды, как вдруг из-за встречной машины на нас вылетает «Ниссан»! Пришлось уходить от столкновения, но, увы, не удалось…Мы столкнулись и нас откинуло в кювет. Но мы еще ничего: за нами ехала семья на «Жигулях», основной удар пришелся по ним, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна, одна из пострадавших. — А там ведь дети были… Пострадавший 10-летний мальчик ехал в скорой со мной и подругой. Он сначала в шоке был, ничего не понимал и за маму переживал сильно… А потом прямо в машине сознание потерял, у него огромная гематома на голове была. Мы тоже не лучше, все переломанные: у меня компрессионный перелом шейного отдела, сотрясение, все лицо изодрано...У подруги сломаны ребра. Про родителей мальчика и его 3-летнюю сестренку я точно не знаю, но вроде бы у мужчины там тоже серьезные переломы.

В ДТП пострадали двое детей. Мальчик потерял сознание прямо в машине скорой помощи. Фото: представлено Татьяной

Зато у выехавшего на встречку водителя «Ниссана», по словам сибирячки, травм не так много. Женщина утверждает, что он был сильно пьян и когда он вместе с остальными участниками аварии прибыл в больницу, то даже смог спокойно заснуть прямо на стуле.

В ГУ МВД по Новосибирской области пояснили, что у мужчины присутствовали явные признаки алкогольного опьянения. Он был направлен на медосвидетельствование. Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах произошедшего, а пострадавшие сибиряки планируют взыскать с лихача компенсацию.

— Пока мы в деталях обо всем этом не думали, не в том состоянии сейчас. Но с нами пообщались сотрудники ГИБДД. Конечно, скорее всего, все эти разбирательства сейчас могут надолго затянуться, но мы в любом случае хотим, чтобы тот, кто виноват, понес справедливое наказание! — говорит пострадавшая сибирячка.

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