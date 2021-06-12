В Новосибирской области произошло тройное ДТП: в больнице 2 детей и 4 взрослых

На трассе под Новосибирском произошло тройное ДТП. Фото: ГУ МВД по НСО\Кадр из видео

Днем, 12 июня, на трассе под Новосибирском произошло тройное ДТП. В результате аварии в больнице оказались 6 человек.

— Сегодня, в 12:10 на 15 километре трассы К-13 39-летний водитель автомобиля «Ниссан» ехал из поселка Завьялово в сторону Искитима. На трассе он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Ниссан» и ВАЗ-21015, ехавшими со стороны Новосибирска, — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области. — В больницу для уточнения травм с места ДТП были доставлены 6 человек, в числе которых двое детей 10 и 3 лет.

Выяснилось также, что водитель «Ниссана», спровоцировавший аварию, сел за руль будучи нетрезвым. Сибиряку позже будет проведено медосвидетельствование. На месте работали сотрудники ГИБДД, все обстоятельства ДТП выясняются.

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