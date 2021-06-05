«Он был испуган и прятал мордочку»: новосибирец спас пятимесячного щенка из колодца

Щенок упал в колодец. Фото: предоставлено Евгением Кочкиным/стоп-кадр из видео.

Сотрудник «Комсомольской правды» Евгений Кочкин уже не раз вызволял беззащитных животных из западни: то в новогоднюю ночь спасал собаку, которая испугалась звуков салюта, то, рискуя жизнью, доставал котенка из 10-метрового колодца. Теперь Евгений отправился на выручку к пятимесячному щенку — его обнаружил один из рабочих завода в Первомайском районе. Мужчина шел со смены, когда услышал из колодца, наполовину накрытого бетонной плитой, скуление. Сначала он сам попытался достать собаку, но без толку.

— Мне позвонил мой одноклассник и сказал, что нужна помощь. Сам он не справится. Я сразу же нашла в интернете номер Жени и позвонила ему, объяснила, где находится пес, — рассказала КП-Новосибирск Ксения — девушка, звонившая Евгению.

Как оказалось, пес провалился в колодец недалеко от завода, который выпускает строительную технику. Женя тут же собрался и выехал на место, где уже собрались неравнодушные люди.

— Высота колодца была примерно 2,5 метра. Я легко пролез в щель между люком и бетонной плитой. Когда я спустился на дно ямы, увидел маленького истощенного песика. Он был очень испуган и прятал свою мордочку от всех, — рассказал КП-Новосибирск Евгений Кочкин.

По словам парня, щенок был очень истощен, и было непонятно, сколько времени он провел на дне ямы. Женя аккуратно взял испуганного малыша на руки, а тот в ответ пытался цапнуть своего спасителя.

— Вылезать мне помогали мужчины, которые как раз и просили помощи. Одному мне было бы трудно оттуда выбраться, — говорит сибиряк.

Как только Евгений и щенок оказались на земле, пес убежал на территорию завода, а мужчины поблагодарили сибиряка за помощь.

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