«Человек, для которого нет невыполнимых задач»

Фото предоставлено пресс-службой АО «Сибирский Антрацит».

Сегодня мы рассказываем о работе электрогазосварщика Автоколонны № 2 АО «Сибирский Антрацит» (вместе с ООО «Разрез Восточный» и ООО «Разрез Кийзасский» входит в группу «Сибантрацит») Евгения Жолудева, занявшего в этом году первое место в областном конкурсе профессионального мастерства среди молодых рабочих по профессии «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом».

Конкурсантам пришлось ответить на теоретические вопросы, раскрывающие все детали и тонкости профессии, и продемонстрировать свое мастерство на практике - в сварке вертикальных и горизонтальных швов, а также поворотной трубы.

Руководитель Евгения Жолудева, начальник Автоколонны № 2 АО «Сибирский Антрацит» Сергей Коровников отправил подчиненного на конкурс, даже не успев посоветоваться с ним:

- Я был в нем уверен. Не сомневался, что Евгений Васильевич победит. Просто поставил его перед фактом: «Поедешь на конкурс, так надо!»

И 32-летний Евгений Жолудев победил с большим отрывом от коллег по цеху, став лучшим сварщиком региона.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Сибирский Антрацит».

«МОЕ - ЭТО СВАРКА»

Евгений родился в рабочем поселке Дорогино Черепановского района. К технике тяготел с детства.

- Я всю жизнь люблю технику, люблю за ней следить, чтобы она работала долго, качественно и без сбоев. Люблю, чтобы она была в идеальном состоянии, - рассказывает Евгений Жолудев.

Эту любовь привил ему его дед Роман Павлович. Вместе они перебрали и отремонтировали не одну машину. Помимо прочего дед учил внука строгому порядку: у каждой детали и каждого инструмента есть свое место. Эту науку Евгений запомнил крепко. И сейчас его рабочее место в цехе - образцово-показательное.

Родной дядя Евгения Жолудева в 80-х годах прошлого века был лучшим сварщиком на Байконуре, гордится родственником наш герой. Да и сам Евгений все свое детство «что-то конструировал из железа и изобретал». И к моменту окончания школы вопрос о том, на кого учиться, перед ним уже не стоял. Он твердо выбрал профессию сварщика и поступил в Линевское училище.

Студентом Евгений был требовательным: настойчиво добивался от мастеров качественного обучения всем тонкостям сварочного дела. Позже это ему пригодилось в армии, где он служил танкистом.

- Новобранцев спросили: кто что умеет делать? И я ответил: «Мое - это сварка». Так я и начал варить танки, БМП, БТР. Повезло совмещать службу с любимой профессией, - улыбается Евгений Жолудев.

По окончании службы в рядах вооруженных сил командование настойчиво предлагало Евгению остаться служить в армии сверхсрочно, готово было предоставить служебное жилье, но молодой человек отказался: очень хотел вернуться домой, где ему уже пообещали хорошую работу по профессии. Но в эти его планы внес свои коррективы кризис 2008 года: зарплаты упали, найти работу стало очень сложно.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Сибирский Антрацит».

АПГРЕЙД САМОСВАЛОВ

Проработав некоторое время сварщиком на кирпичном заводе, Евгений огляделся по сторонам в поисках новой работы.

- Каждый человек стремится к лучшему, хочет найти свое место, - уверен он.

На глаза попалось объявление в местной газете о том, что «Сибирский Антрацит» примет на работу сварщика. Родившись и прожив всю жизнь буквально в 15 километрах от угольных разрезов, Евгений даже не знал, что совсем рядом с его родным поселком работает одна из крупнейших в России угледобывающих компаний «Сибантрацит».

На большом угольном производстве нет неважных профессий, важна и нужна каждая: и геолога, исследующего недра, и машиниста экскаватора, копающего уголь, и водителя самосвала, этот уголь транспортирующего, и сварщика, ремонтирующего и совершенствующего горную технику.

Автоколонна № 2 обслуживает «Скании», которые перевозят уголь с разрезов на фабрики и железнодорожную станцию, а также дорожную технику - грейдеры, КамАЗы, экскаваторы. На линию ежедневно выходят от 35 до 40 машин. В каждой смене работает один сварщик. Причем он не только чинит поломки, но и совершенствует заводскую технику под производственные нужды предприятия.

- А также обеспечивает удобство водителям, если это не предусмотрели конструкторы на заводе. Где-то крепление перенести, где-то силовой узел сделать еще крепче, чтобы не ломался. При больших нагрузках на самосвалах может сломаться любая деталь. Без сварщика автоколонна просто остановится, - говорит Евгений Жолудев.

Сварщики переносят из кабины крепление для инструмента, который нельзя возить в кабине, - при ДТП он может серьезно поранить водителя, усиливают кузовы, подрамники.

- В частности, освоили такой ремонт, как замена осей балансира задней подвески самосвалов. К кронштейну балансира запрессовываются две боковые оси, к ним крепятся рессоры. Раньше нам приходилось менять весь кронштейн в сборе, заказывать его за большие деньги из Бельгии, ждать несколько месяцев. А потом придумали, как произвести замену осей балансира, - делится успехами Сергей Коровников, автор этой идеи.

- Я в голове просчитываю, как работает металл, в каком положении: на скручивание он работает или на растягивание. В какую сторону будет большая нагрузка. Продумываю, где лучше поставить дополнительные крепления. Это надо чувствовать, - уверен Евгений.

Не только чувствовать, но и знать кристаллическую решетку той или иной марки стали. Крупнозернистая она или мелкозернистая? Сколько хрома или никеля в ней содержится? От этого зависит, какие электроды будут использоваться при сварке стали.

Чтобы увеличить ресурс машины, сварщики «Сибантрацита» апгрейдят и новые машины. Многие рацпредложения Евгения Жолудева приводят к улучшению ходимости агрегатов и снижают количество поломок, повышая производительность самосвалов.

БелАЗы сейчас Евгений Жолудев не варит, а вот раньше, в другом подразделении «Сибирского Антрацита», ремонтировал узлы и этих гигантов.

- Там не все так просто. Самое главное, чтобы не было сквозняков. Когда варишь БелАЗ, все швы приходится закрывать: при сварке большие перепады температур, из-за этого шов может лопнуть, тогда придется все переделывать. Но работа очень интересная, - считает Евгений.

В конце прошлого года «Сибантрацит» купил 24 новых БелАЗа, в этом году приобретет еще 18 самосвалов. Это только собственная техника «Сибантрацита», на которую Группа потратит 8,5 миллиарда рублей. Помимо этого парк горнотранспортного оборудования наращивают и подрядчики для работы на разрезах «Сибантрацита». Группа реализует программу увеличения объемов добычи высококачественного антрацита. Так что и сварщикам, обслуживающим горную технику, работы хватает.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Сибирский Антрацит».

КОГДА РАБОТА - ЭТО ХОББИ

- Для меня моя работа - не только работа, но и хобби, - признается Евгений.

И выходные он, как правило, проводит за сваркой. К нему часто обращаются за помощью подрядчики «Сибантрацита», Евгений и им помогает в ремонте машин. А еще каждую свободную минуту изучает книги и публикации, рассказывающие о новых технологиях и новом оборудовании для сварки металлов.

- Пока работаешь над сваркой металлов, постоянно учишься. Эту профессию невозможно освоить один раз и навсегда. Появляется новое оборудование, разрабатываются новые технологии, поэтому приходится много читать, чтобы быть в курсе новейших методов и разработок. У меня была цель - стать лучшим в профессии. И я рад, что мои старания приносят свои плоды, - доволен Евгений Жолудев.

Появляются новые электроды, новые сварочные аппараты, технологии. Сейчас популярна сварка в сфере аргоновой смеси. Несгораемым электродом из вольфрама можно творить шедевры. Сварка аргоном используется и в кораблестроении, и в атомной энергетике.

- Я тоже сейчас работаю на аппаратах в сфере газа, но на смеси углекислоты и того же аргона, улучшающего качество сварки, - продолжает сварщик.

А еще Евгений Жолудев увлекается… художественной сваркой. Он создает из стали оригинальные декоративные изделия: жаровни-мангалы, беседки, ворота.

- Горячая ковка - это когда металл нагревается, сковывается под порошками, под флюсом. А я в основном занимаюсь холодной ковкой. Это когда изделие изготавливается из холодного металла, выгибается, из него формируются красивые узоры. Если использовать аргон, то изделие будет разноцветным, всех цветов радуги, - объясняет Евгений Жолудев.

Для сгибания металла мастер сначала изготовил самодельные маленькие станки, а затем уже купил профессиональные.

- А первые свои изделия вообще гнул пальцами, подгоняя завитки металла по матрице. Пальцы очень сильно от этого болели, - добавляет Евгений.

Есть у него еще одно хобби - он собирает миниатюрные тракторы размером меньше легковой машины. Маленькие, но вполне рабочие вэдовые лошадки он собирает на базе сочленения карьерных машин Volvo. Дизайн его собственный, авторский. Несколько мини-тракторов и мини-погрузчиков у него уже купили.

- Металл в руках Евгения Васильевича становится послушным. Некоторые бумагу не могут вырезать так, как он подгоняет металл. Для него нет невыполнимых задач. Он не ищет причин, по которым та или иная задача не может быть выполнена, - он ищет возможности для их выполнения, - описывает сотрудника Сергей Коровников.