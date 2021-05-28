«Сначала мы злились, потом были в отчаянии»: сибирячка рассказала, как искала 8-летнего сына, на чей телефон отвечали чужие люди

Сибирячка призвала родителей быть рядом с детьми, тем более когда они этого просят. Фото: Юлия Никишина

Семья Никишиных пережила, наверное, самое страшное, что может произойти в жизни родителей. 26 мая их 8-летний сын не вернулся с прогулки. На его телефон ответили чужие люди. Они рассказали, что Степа был у них в гостях, а потом пошел домой. Что приключилось с ребенком дальше никто не знал.

— Срочный сбор! Пропал ребенок, — появилось тревожное сообщение в группе поискового отряда «Лиза Алерт».

Десятки новосибирцев бросили свои дела и тут же отправились на место сбора, чтобы помочь найти пропавшего школьника.

Поиски длились недолго. Всего несколько часов. Но эти минуты мама Степы Юлия не забудет никогда. Сибирячка откровенно рассказала КП-Новосибирск, что чувствовала, пока не знала, что случилось с ее сыном и как это навсегда изменило ее жизнь.

В тот день Юлия как обычно работала из дома. Она занимается продажами в соцсети. В обед у Степы закончились уроки. Мама с сыном созвонились, а спустя час на телефон мальчика ответили другие люди. Они рассказали, что Степа после школы зашел в гости к однокласснику, они поиграли и мальчик пошел домой, а мобильный оставил у них. По словам Юлии, она сразу пошла искать сына. Спустя некоторое время к женщине присоединился муж.

— Раньше, если он долго гуляет, он всегда выходил на связь или у него есть часы с навигатором. Вчера у него ни телефона, ни часов не было. В первый час поисков мы очень были рассержены, что он ушел с площадки, где обычно гуляет. А спустя 2 часа забеспокоились, что не можем найти и с ним могло что-то случиться. Ближе к 17.00 мы испугались, что ребенок упал в яму или его просто могли похитить. И обратились в полицию. Если бы я была одна, возможно еще час ходила бы по дворам. Муж настоял на том, что нужно подключать полицию и поисковиков, он понимал, что ребенок не может так надолго пропасть, и сейчас он в опасности. Мне не хотелось в это верить, я надеялась, что вот сейчас я его точно найду. Спасибо ему за решительность! — поделилась с КП-Новосибирск Юлия.

Семья отправилась в полицию, а волонтеры начали съезжаться для того, чтобы начать поиски, как вдруг в родительский чат пришло сообщение.

— Родитель написал, что Степа у них в гостях, а сообщение о поиске он не видел. Ребенок обычно гуляет с другими ребятами, с которыми мы поддерживали связь. Про общение с этим ребенком мы узнали только вчера, — рассказала КП-Новосибирск Юлия. — Когда я увидела ребенка, он был весь грязный, будто из шахты вышел. Степа сразу сказал: «Мама! Ну, зачем же вы меня искали? Я просто был в гостях, мы играли». И я ему рассказала, как мы с папой беспокоились о нем, что были в отчаянии, когда не могли найти. «Мы очень боялись, что не найдем тебя!». Мне не хотелось на него ругаться, я ведь понимала, что он не хотел убегать, он просто заигрался.

Сейчас ребенок вместе с папой находятся у бабушки. У Степы все хорошо. Но события вчерашнего дня для семьи бесследно не прошли.

— Я по работе много времени провожу в телефоне. Степа очень любит гулять и играть на улице. Когда он меня зовет, я обычно говорю: «Сынок погуляй еще с друзьями, я освобожусь и подойду». Бывает, что прихожу, а бывает, что отказываюсь и жду его дома. И вчера я поняла, как важно заниматься не только работой, но и уделять время ребенку. Ведь он так быстро растет! Деньги — это важно, мы всегда стремимся, чтобы ребенок ни в чем не нуждался. Но любовь в другом. Она не выражается в очередной покупке дорогой игрушки. Будьте рядом со своими детьми, тем более, когда они вас об этом просят…

Семья Никишиных поблагодарил всех неравнодушных людей, которые откликнулись на их просьбу о помощи.

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