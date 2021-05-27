В Новосибирске во время прогулки пропал 8-летний мальчик

В Новосибирске пропал 8-летний мальчик. Фото: предоставлено «Лиза Алерт»

В четверг, 27 мая, в Калининском районе Новосибирска пропал 8-летний мальчик. Подробности исчезновения ребенка КП-Новосибирск рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

— Мальчик гулял на улице, потом был в гостях, там он забыл телефон, но когда уходил, ребенок сказал, что идет в сторону дома, прошло больше трех часов, дома он не появился, родители заволновались, ранее не пропадал, — сообщила КП-Новосибирск руководитель «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Примет мальчика: рост 140 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза светло-голубые.

Ребенок был одет в серую водолазку с длинным рукавом, темно-синие брюки, черные кеды. С собой у него был синий рюкзак со сменной одеждой.

Если вам что-либо известно о местонахождении ребенка, просьба сообщит ь по телефонам 8 — 800 — 700- 54 — 52 или 112.

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