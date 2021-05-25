«Один из рабочих упал на штырь»: что известно о состоянии строителей, сорвавшихся в люльке с 11-го этажа в Новосибирске

Один из пострадавших находится в коме. Фото: Анна ПАШАГИНА/Предоставлено Анастасией

В региональном минздраве рассказали, как чувствуют себя строители, упавшие в люльке с высоты 11-го этажа в Новосибирске. Напомним, что ЧП произошло днем 24 мая на улице Кропоткина. Четверо строителей поднимались на люльке вверх, на уровне 11-го этажа колесо от нее зацепилось за балкон, и подъемник резко сорвался вниз. Троих пострадавших доставили в больницу с многочисленными переломами, а четвертый сибиряк чудом спасся, зацепившись руками за карниз балкона. Потом подтянулся и перелез через ограждение. Его трое коллег сейчас в больнице.

«НАШЛИ ЕГО ПО ТАТУИРОВКАМ»

В минздраве состояние здоровья пострадавших рабочих находится на особом контроле.

— Все мужчины на данный момент в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы сохранить им жизнь, — сообщили в ведомстве.

Самый тяжелый пациент — 44-летний Роман Ж., он сейчас находится в коме. Шансов, что ему удастся полностью восстановить здоровье, практически нет. Проще говоря, мужчина обречен на инвалидность. Родственники пострадавшего очень переживают за него, но особенно их волнуют последствия этой трагедии, что Романа выставят виноватым в произошедшем и никого в итоге не накажут.

В новостройке 19 этажей. Фото: Анна ПАШАГИНА

— Рома работает в сфере строительства больше пяти лет. Он обычно занимается сварочными работами. На объект, где все случилось, его перекинули буквально за день до ЧП. До этого работал в районе Сухого лога, — рассказала КП-Новосибирск Анастасия, падчерица Романа.

О несчастном случае девушке и ее матери сообщили по телефону знакомые.

— Мы ехали в автобусе, когда позвонили и сказали: «Рома упал», — и больше никакой информации. Мы стали выяснять, в какой он больнице, но нам долго никто не мог внятно ничего ответить. Мы несколько часов искали его по больницам. Кое-как удалось выяснить, куда его увезли. Опознали его по татуировкам, так как в реанимацию он поступил без сознания и безымянный. Мама сразу же поехала туда, — продолжает Анастасия.

Колесо люльки застряло в парапете. Фото: СУ СКР РФ по НСО

«СЛОМАНЫ НОГИ И ШЕЯ»

Роман несколько часов провел на операционном столе. Врачи буквально по частям собирали раздробленные кости и сшивали порванные сосуды. — Шея сломана в трех местах, ноги сломаны, головой сильно ударился. Много крови потерял, — перечисляет травмы девушка. — Один из рабочих вообще на штырь упал, а отчим сверху на него приземлился.

Романа подключили к аппарату ИВЛ, он до сих пор не приходил в сознание.

— Мама разговаривала с прорабом, и он намекнул, мол, мужчины сами виноваты, что полезли в эту люльку. Работодатель вроде обещал, что поможет с лекарствами и финансово и что мы сможем обратиться к ним за помощью. Мы пока не обращались, просто ждем и молимся, чтобы Рома пришел в себя, — говорит Анастасия.

ОФИЦИАЛЬНО

Люлька вышла из строя?

Сейчас в обстоятельствах ЧП разбираются сразу три ведомства: прокуратура, Следственный комитет и министерство строительства Новосибирской области.

— Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба». По версии следствия, вышел из строя механизм, отвечающий за подъем и спуск конструкции люльки, в которой находились трое рабочих. В результате падения конструкции и удара о землю рабочие получили травмы разной степени тяжести, с которыми были доставлены в медицинское учреждение, — прокомментировали в СК.

КП-Новосибирск продолжает следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Повис на руках на 11 этаже»: строитель рассказал, как спасся из рухнувшей люльки с людьми в Новосибирске

Минстрой винит во всем самих работников стройки, которые находились в люльке в обед (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.