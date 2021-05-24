«Повис на руках на 11 этаже»: строитель рассказал, как спасся из рухнувшей люльки с людьми в Новосибирске

Виталий был единственным, кто смог зацепиться за балкон. Фото: Анна ПАШАГИНА

ЧП на стройплощадке дома № 130/6 на улице Кропоткина произошло днем 24 мая: там рухнула люлька, в которой находились четверо рабочих.

- Я был в люльке в этот момент, нам надо было поднять инструменты на 11 этаж, там утепляли балкон, – рассказал КП-Новосибирск Виталий - единственный рабочий, который не пострадал. – Когда поднимались с земли вверх, то, видимо, случайно зацепились колесиком люльки за этот балкон. И что-то пошло не так. Мы стали падать, никакого звука не было – просто резкое падение.

В доме, с которого рухнула люлька, 19 этажей. Фото: Анна ПАШАГИНА

В этот момент Виталий успел ухватиться за ограждение балкона на 11 этаже. Только благодаря этому и не сорвался вместе с коллегами вниз.

- Повис на руках на 11 этаже. Потом подтянулся и перелез в него. Меня до сих пор потряхивает. Собственно это все, больше никаких серьезных травм не получил. К врачу не обращался. Считаю, что у меня сегодня второй день рождения, - признался КП-Новосибирск сибиряк.

После падения пострадали трое рабочих. Фото: Анна ПАШАГИНА

Другим рабочим повезло куда меньше: в люльке на землю рухнули трое мужчин. Все, кто были на стройплощадке, побежали к ним. Кто-то вызывал скорую, кто-то оказывал помощь.

- Уже когда люлька рухнула, стоял страшный грохот. Это ужас был. Рабочие стонали... Я даже подойти побоялся. Ребят сейчас оперируют, переживаем все за них, - рассказал КП-Новосибирск очевидец случившегося, который работает на стройке. По словам коллег, у всех пострадавших серьезные травмы.

Другие строители хоть сочувствуют им, но в произошедшем отчасти винят самих раненых:

- Рабочие в люльке вообще не должны были находиться: шел обеденный перерыв, все отдыхали, - рассказывают анонимно на стройплощадке. - Как такое могло произойти, мы не знаем.

Люлька зацепила колесиком за балкон. Фото: Анна ПАШАГИНА

Теперь на этот вопрос предстоит ответить прокуратуре Новосибирской области: ведомство уже проводит проверку.

- Оценим соблюдение законодательства об охране труда, техники безопасности при ведении строительно – монтажных работ, - пояснили в прокуратуре Новосибирской области.

Кроме того, министерство строительства Новосибирской области создаст комиссию с участием Государственной инспекции труда в Новосибирской области, представителей органов государственной исполнительной власти Новосибирской области, Фонда социального страхования.

- По предварительной информации, причиной инцидента, произошедшего сегодня на стройплощадке, стало несоблюдение правил техники безопасности, - заявили в министерстве.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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