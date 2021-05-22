Дрессировщик, на которого напала львица во время представления под Новосибирском: «Выступать она больше не будет»

Львицы набросились на дрессировщика прямо во время представления. Фото: Кадр из видео

В поселок Мошково Новосибирской области приехал Уральский цирк-шапито. Представления планировались в выходные, 22 и 23 мая. Один из коронных номеров артистов — дрессированные львицы, ловко выполняющие команды человека. Однако сегодня, в субботу, на арене все пошло совсем не по плану: сначала две большие кошки стали беситься на манеже друг с другом, а потом, когда одной из них внезапно что-то не понравилось, она набросилась на дрессировщика и стала его кусать.

Зрителей такой поворот событий очень напугал. Многие снимали представление на видео, попал на запись и момент с нападением. Сибиряки начали кричать, вскакивать со своих мест и спешно покидать зал.

— Когда мы убегали из зала, был слышен дикий рев этих животных. В общем, думаю, что дрессировщику досталось, — написала одна из зрительниц в паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

КП-Новосибирск пообщалась с Максимом Кожановым — тем самым дрессировщиком, на которого набросилась дикая кошка. Он рассказал, что стало причиной произошедшего:

— Из-за пандемии коронавируса долгое время мы не могли выступать, не могли даже толком проводить репетиции с животными. Почти полгода мы просто работали, чтобы иметь возможность их прокормить. Конечно же, за это время они успели отвыкнуть от всей этой цирковой атмосферы. Кроме того, эта львица — Вега — у нас всегда была с характером. А сейчас ей уже пять лет, она вошла в пору зрелости, почувствовала свою силу. Поэтому с ней становится трудно справляться, — пояснил КП-Новосибирск дрессировщик Максим Кожанов. — Такие ситуации бывают в цирках не часто, но всякое может произойти, когда речь идет о животных.

Дрессировщик говорит, что получил не очень серьезные травмы. С рваными ранами его госпитализировали, сейчас какое-то время ему придется привести на больничном. Завтра в цирке покажут представление без участия львиц.

— Чуть позже эту львицу мы пристроим в хороший частный зоопарк, потому что выступать с ней уже нельзя. Веге там будет комфортно, она молодая, еще сможет дать потомство, — пояснил Максим Кожин. — Вместо нее возьмем котенка, которого будем обучать заново.

Мы также спросили у юриста Михаила Спиридонова, могут ли рассчитывать на какую-либо компенсацию зрители, которые были шокированы случившимся и убежали из зала, не досмотрев представление:

— В данном случае зрители могут потребовать от цирка либо вернуть полностью деньги за билеты, либо вернуть какую-то их часть, поскольку представление, за которое они заплатили, не удалось досмотреть до конца, — пояснил юрист. — Если же цирк откажется отдавать людям деньги, они могут добиваться этого через суд.

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