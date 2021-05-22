«Они взбесились, был дикий рев»: в цирке под Новосибирском львицы напали на дрессировщика

В цирке под Новосибирском львица напала на дрессировщика. Фото: Кадр из видео

В цирке под Новосибирском львицы напали на дрессировщика. Инцидент произошел днем 22 мая в Мошковском районе. Произошедшее засняли на видео очевидцы, позже ролик опубликовали в соцсетях.

— Сегодня в Мошково приезжал цирк. В какой-то момент львицы взбесились. Когда мы убегали, был дикий рев этих животных. В общем, думаю, что дрессировщику досталось, — цитирует очевидцев произошедшего паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск». — На улице беременной женщине, которая была на представлении, стало плохо. От испуга у нее случился приступ эпилепсии, ей вызвали скорую помощь.

КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.

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