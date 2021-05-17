Как выглядит обновленная могила Янки Дягилевой и зачем на ней почтовый ящик?

Янка Дягилева навсегда останется в сердцах многих музыкантов. Фото: А. КУДРЯВЦЕВ/Алена МАРТЫНОВА

Ровно 30 лет назад 17 мая рыбак нашел в реке Ине тело певицы и поэта Янки Дягилевой. Первой о смерти легенды сибирского андеграунда написала «Комсомолка».

— 9 мая Янка была с родственниками на даче. Ушла погулять и не вернулась. Ждали, надеялись — в последнее время Янка была печальна и неуравновешенна, — говорится в небольшой газетной заметке под заголовком «Ушла Янка», заканчивается текст словами: — Нам, видимо, еще предстоит осознать, кого мы потеряли...

«Комсомолка» первой сообщила о смерти певицы. Фото: предоставлено Новосибирской государственной областной научной библиотекой

До сих пор остаются загадкой причины и обстоятельства гибели певицы, как и то, что же все-таки случилось: суицид? убийство? несчастный случай?

24-летнюю Янку похоронили на Заельцовском кладбище. Даже спустя много лет к ней на могилу приходят поклонники и музыканты. Корреспондент КП-Новосибирск побывала на месте захоронения и посмотрела, как выглядит могила певицы сегодня.

Девушки не стало 30 лет назад. Фото: А. КУДРЯВЦЕВ

УКАЗАТЕЛЬ НА ДЕРЕВЕ

Найти могилу Янки на Заельцовском кладбище нетрудно. С Мочищенского шоссе нужно повернуть на Дачное, после чего проехать пост ГИБДД и зайти во вторые ворота.

— Двигайтесь прямо по главной дороге до секторов 39 и 46. Дойдете до конца 39-го сектора — за мусорными баками ответвляется широкая дорога, ведущая в обход 39-го и 46-го секторов. Нужно идти по ней, и через некоторое время справа на дереве увидите указатель на могилу Янки, — пишут поклонники Янки в интернете.

Могила Яны убрана и ухоженна. Фото: Алена МАРТЫНОВА

От указателя нужно пройти еще метров 20 — 25. Могилу легко распознать по плюшевым мишкам и новому памятнику. Рядом захоронение сводного брата певицы — Сергея Шуракова. Он был старше Янки на четыре года и скончался за несколько недель до ее гибели.

СТИХИ НА НАДГРОБИИ И ФЕНЕЧКИ НА ОГРАДЕ

Новое надгробие поставили как раз к круглой годовщине. Вообще, за 30 лет на захоронении певицы сменилось несколько памятников. Сначала был металлический со стандартной фототабличкой. Потом его заменили на вертикальную плиту с портретом в мраморе и обломанным верхним краем. Новый мемориал установили 4 сентября 2020 года (4 сентября — день рождения певицы), но сделали это тихо, без массовых мероприятий и публичности, так как Новосибирск тогда переживал пик коронавируса. Теперь на могиле Янки гранитный памятник в виде абстрактной фигуры с шаром на верху.

На могиле сменилось три памятника. Фото: Виталий АМОСОВ

— Было очень важно не свалиться в крайность — в такую классическую мемориальность, сохранить преемственность. Не должно было быть никакой напыщенности, официальщины. Это отвергала Янка, не поняли бы и ее поклонники. Все устоявшиеся атрибуты (тетрадь, оградка) должны были быть сохранены, — рассказал КП-Новосибирск краевед Константин Голодяев. — Идею памятника предложила Рита Воронова, дочь друзей Янки. Она просто взяла и набросала на бумажке свои мысли. Проект был одобрен и друзьями, и родными Янки. И вскоре воплотился в жизнь. Рита говорила, что она хотела поймать контраст духовной чувственности поэтессы и жесткости окружающего времени. В композиции заложены легкость и стремление вверх, глубина и детская непосредственность строк Янки. Мне кажется, это удалось.

Рядом с захоронением — деревянная беседка. Внутри небольшой стол и доска с фотографиями Янки. Стоит отметить, что могила очень ухоженная и чистая. Сюда регулярно приезжают музыканты и поклонники. Вот и на Радоницу, видно, кто-то был.

Рядом с могилой стоит беседка. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Ей приносят плюшевых мишек, на ограде появляются новые фенечки, колокольчики, записки. Рядом на дереве висит деревянный почтовый ящик с «тетрадью для Янки», где можно оставить свои стихи или просто записать хорошие слова. Это как бы символ единения, поэтической и музыкальной общности. Например, хорошим тоном считается настроить гитару именно здесь, — говорит работник новосибирского музея.

Про фенечки отдельная история. Эта традиция пошла от близких знакомых Янки, которые знали, что она любила в свободное время плести украшения и дарить их друзьям.

Поклонники привязывают к ограде фенечки и колокольчики. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Янка отличалась тем, что ей всегда было лень искать в блюдце с бисером бусинки даже не то что одного цвета — одного размера. И она плела феньки как Бог на руку положит — какие бусины попадались, те и брала. И поэтому они получались у нее ужасно кривые: там и здоровые бисеринки, и мелкие, и все вместе. А человек же свои феньки не носит — он их дарит. И я вот плел, как мне кажется, очень красиво, Юлька вообще классно плела. И получалось, что Янка сама носит классные, красивые феньки, которые мы ей подарили, а она нам от всей души, очень долго и кропотливо плетет такого уродца — совершенно кривого, немыслимых цветов, и мы из уважения к ней, из любви должны были их носить, — вспоминал один из друзей певицы в книге «Янка».

На надгробии написаны не только цифры с датами жизни и смерти Янки, но и строки из ее стихотворения: «Будешь светлым лучом, рожденным в тени, или тенью, родившей луч?»

На надгробии написан отрывок из стихотворения. Фото: Алена МАРТЫНОВА

«ДОМ ФАКТИЧЕСКИ УМИРАЕТ»

Для многих Янка Дягилева — музыкальная легенда. Но на ее родине, в Новосибирске, нет какого-то памятника, да она и сама бы это, наверное, не поняла. Однако каждую осень проводится фестиваль «Янкин день». — В творчестве Янки мы могли бы сохранить целый пласт андеграундной поэзии и музыки. На этом выросло целое поколение, да и не одно. Но, к сожалению, мы не ценим этого наследия, — вздыхает Константин. — На родине певицы не издано ни одного ее поэтического сборника, не выпущено ни одного диска с ее песнями…

Вокруг дома Янки уже несколько лет кипят споры. Фото: Влад КОМЯКОВ

Споры вокруг дома Янки Дягилевой длятся уже много лет: сносить его или не трогать, а может, сделать там музей певицы? Здание находится на пересечении улиц Ядринцевской и Семьи Шамшиных. Этот старый, чуть покосившийся дом считается одним из последних дореволюционных зданий в этой части Центрального района. В 2014 году здесь появилась мемориальная доска: «В этом доме жила поэт и музыкант Яна Станиславовна Дягилева».

— Дом, где она прожила большую часть своей жизни, фактически умирает. Он не нужен никому: ни городу, ни поклонникам, — считает краевед.

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