«Он каждый день в палате ловил мой взгляд»: в Новосибирске спасенный пациент женился на медсестре

Пациент три месяца добивался внимания медсестры. Фото: Предоставлено Валентиной Губиной

Новосибирская медсестра Валентина Губина нашла мужа среди пациентов в реанимации больницы. Александр получил травму в спортзале в 2004 году, а женщина поставила его на ноги за пять дней. А потом он снова «заболел» — влюбился по уши в свою спасительницу. Мужчина каждый день носил девушке в белом халате цветы. Счастливая история любви — в нашем материале.

СПАСЛА — ВЛЮБИЛСЯ

Сибирячка Валентина с детства мечтала стать медсестрой. На рубеже тысячелетий окончила Новосибирский медицинский колледж № 3 и устроилась на работу в Новосибирскую областную туберкулезную больницу. Вскоре молодую девушку перевели на дежурство в реанимацию — там она в свои 22 года и встретила будущего супруга, которому был 21 год.

— Александр попал к нам с пневмотораксом — получил травму грудной клетки в спортзале и с трудом дышал. Ему сделали местный наркоз, расправили легкое с помощью вакуумной системы. На следующее утро увидел меня в палате и захотел познакомиться, спрашивал у всех: «Как зовут эту красивую медсестру с карими глазами?» Ему сказали, что у меня уже есть парень. Но он не сдавался, ответил: «Она будет моей», — рассказала КП-Новосибирск Валентина Губина.

Валентина работает медсестрой уже 18 лет. Фото: Предоставлено Валентиной Губиной

Через пять дней поклонник пришел к медсестре-спасительнице с тортиком и отважился позвать на свидание. Но Валентина отказала. Влюбленный пациент не отступал: каждый день приезжал к обеду и приносил цветы, шоколадки. Так продолжалось три месяца.Осенью Валя все-таки дождалась своего парня, но отношения с ним не сложились. У девушки тоже из головы никак не выходил настойчивый пациент Александр.

— Мой будущий муж тогда работал водителем в ГУВД. Он перевез меня сначала к родителям, потом мы сняли квартиру, а через два года сыграли свадьбу. Коллеги нарадоваться не могли! Обычно медсестры за врачей выходят, за пациентов замуж идут редко, — говорит Валентина Губина.

Уверенность и искренность мужчины покорили сердце медсестры. Фото: Предоставлено Валентиной Губиной

ЖИВИТЕЛЬНАЯ КОНФЕТА

В 2009 году у Валентины родился ребенок, а муж купил квартиру на условиях ипотеки. После декрета медсестра опять вернулась в реанимацию туберкулезной больницы. Девушка считает, что работа медика — ее призвание, и ни за что не променяет ее ни на какую другую. Самая большая радость и благодарность в этой профессии — спасенная жизнь. Сибирячка умудряется совершать подвиги даже за пределами операционной.

— Когда долго работаешь медсестрой — уже на автомате следишь за здоровьем домашних и всех вокруг. Пару лет назад был случай на улице: девочка вышла из автобуса и упала. Все идут мимо, а я перенесла ее на лавку. Она вся в поту, то приходит в сознание, то теряет его. Я начала шарить по карманам девочки — ни лекарств, ни записок. Я тогда дала ей конфетку со дна сумочки — она ожила. Оказалось, что у нее был диабет и случилась кома, — вспомнила Валентина Губина. — Вот так иногда даже конфета может спасти жизнь. А случайная встреча в реанимации — оказаться судьбоносной.

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