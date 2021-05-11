Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 12 мая 2021 года: инфекцией заразились 2 565 детей

За минувшие сутки ковид диагностировали еще у 69 человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 12 мая 2021 года таковы: за минувшие сутки ковид диагностировали еще у 69 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 41 894 случаев заболевания. При этом из больниц уже выписались 38 102 человека, 14 из них — за последние сутки.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 41 894 случаев заболевания. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

СКОНЧАЛИСЬ ЕЩЕ 4 ЧЕЛОВЕКА

За минувшие сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались еще четыре человека. В областном оперштабе рассказали, что о них известно. Это 72-летний мужчина и женщины в возрасте 66, 68 и 69 лет. Всего в регионе, с начала пандемии, ковид унес жизни 1 796 человек.

ЗАБОЛЕЛИ ЕЩЕ 11 ДЕТЕЙ

В регионе за минувшие сутки коронавирус диагностировали еще у 11 детей. Сейчас в инфекционных стационарах Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него находятся 7 ребятишек. Всего в регионе ковидом заболели 2 565 детей.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 69 человек

Количество пациентов в реанимации: 51 человек

Масочный режим: продлен до конца мая 2021 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.

Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и мер против коронавируса.

Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до полуночи. Наполняемость залов увеличена до 80 % зрителей.

Детские лагеря: круглогодичные детские лагеря возобновили свою работу с 1 февраля

Кинотеатры: открыты, посетители и персонал должны соблюдать меры против коронавируса, наполняемость залов увеличена до 80 % зрителей.

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