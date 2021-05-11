В Новосибирске за сутки от коронавируса скончались четыре человека: самому старшему было 72 года

Еще 4 жителя Новосибирской области умерли от коронавируса.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Во вторник, 11 мая, стало известно, что в Новосибирской области от коронавируса умерли еще четыре человека. Все они — страше 65 лет. Подробности об умерших рассказали в оперативном штабе областного правительства.
— В Новосибирской области скончались еще 4 пациента с ранее подтвержденным COVID-19. Среди них — мужчина в возрасте 72 лет, а также женщины в возрасте 66, 68 и 69 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 796 человек, — говорится в официальном сообщении.
Известно, что на сегодняшний день 51 пациент находится в реанимации. Из них — 4 человека подключены к аппаратам ИВЛ.
Всего за прошедшие сутки коронавирус выявили еще у 69 сибиряков. Так, с начала пандемии опасный диагноз подтвердился уже у 41 894 человек, среди них — 2 565 детей. Также известно, что с начала вспышки COVID-19 от коронавируса выздоровели уже 38 102 жителя Новосибирской области.
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