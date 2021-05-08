Новосибирцы спорят, куда исчезла надпись «СССР» с барельефа Юрию Гагарину. Фото: Наталья Пинус / Facebook

Барельеф Юрию Гагарину открыли в Новосибирске месяц назад, но споры он вызвал только сейчас, когда к композиции пригляделись. Напомним, памятник появился в зоне турникетов на станции метро «Гагаринская» в честь 60-летия полета человека в космос. Вероятно, в день открытия никому не бросилась в глаза небольшая деталь, которой не нашлось места на гранитном камне. А сейчас на нее обратили внимание даже депутаты. Так, депутат горсовета Наталья Пинус опубликовала в «Фэйсбуке» пост о том, что на шлеме Гагарина не увидела надписи «СССР».

— Лично для меня Гагарин и СССР — неразделимые понятия, в связи с этим, нехватка этой детали бросилась в глаза. Я решила опубликовать пост, чтобы посмотреть, как отреагируют на ситуацию люди. Начались бурные обсуждения: кто-то говорил, что надпись отсутствует, так как во время полета ее не было. Однако потом выяснилось, что она появилась в последний момент, и в полете была. Также было много обсуждений, связанных с разными взглядами на роль СССР в полете в космос. Кто-то заявил, что это — заслуга только России и Советский Союз здесь не при чем, да и вообще это время нужно поскорее забыть. Некоторые отметили, что это — заслуга всего мира, в связи с чем надписи не оказалось. Однако многие все-таки убеждены, убирать надпись все равно что стереть целую эпоху и ее значимость в истории. Сама я полагаю, что надпись, конечно, должна быть. Ведь это — очень серьезная и важная часть нашей истории. Есть много моментов, которые лично для меня достойны глубокого уважения. В принципе, ни один исторический период нельзя окрашивать исключительно в черный или белый цвет. Как бы кто не относился к этому периоду, мы должны его знать, уважать и помнить о нем, — рассказала КП-Новосибирск Наталья Пинус.

Отсутствие аббревиатуры на шлеме Гагарина — не единственный вопрос к новому барельефу. Дизайнеры раскритиковали и вид памятника, и что его не согласовали с художественным советом города.

— Художественный совет эта мемориальная доска не проходила. Не знаю, по какой причине. Может, спешили к дате. Не знаю. Отсутствие СССР на шлеме — для меня малая беда. Большая беда, что эта мемориальная доска будто выполнена людьми, которые занимаются изготовлением памятников в ритуальных конторах. Эта проблема большинства мемориальный досок, с которыми выходят на художественный совет, — высказал свое мнение КП-Новосибирск Александр Залуцкий, член Новосибирского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз дизайнеров России».

КП-Новосибирск связалась с вице-мэром Новосибирска Анной Терешковой и попросила прокомментировать ситуацию со скульптурой. Оказалось, что ее согласовывать ни с кем и не должны были.

— Согласование на художественном совете не проводилось, так как памятник расположен внутри метрополитена. Это тоже самое, если каждый ДК будет согласовывать барельефы, расположенные на территории своего здания. Есть общественные пространства, а есть доступные для всех, публичные, и не нужно все это сравнивать, — отметила Анна Терешкова.

Что касается надписи на шлеме, вице-мэр предположила, что ее отсутствие связано со скульпторской особенностью. Вероятно, мастер не смог по каким-то причинам нанести аббревиатуру. Однако точный и подробный комментарий Анна Терешкова пообещала предоставить позже.

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