Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 5 мая 2021 года: инфекцию подхватили 2 503 детей

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 5 мая 2021 года. Фото: ИВАНОВА Диана

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 5 мая 2021 года таковы: за минувшие сутки ковид диагностировали еще у 75 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 41 401 случай заболевания. При этом с выздоровлением были выписаны уже 37 870 пациентов, 13 из них — за последние сутки.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 41 401 случай заболевания. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

УМЕРЛИ ЕЩЕ ТРИ ЧЕЛОВЕКА

В Новосибирской области за минувшие сутки от коронавируса скончались еще три человека. В областном оперштабе рассказали, что о них известно. Это женщины в возрасте 70 и 69 лет и мужчина в возрасте 76 лет. Всего в регионе ковид унес жизни 1 768 человек.

ЗАБОЛЕЛИ ЕЩЕ 8 ДЕТЕЙ

За прошедшие сутки в регионе коронавирус диагностировали еще у детей. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 8 ребятишек. Всего с начала пандемии ковид диагностировали у 2 503 детей.

ОТКРЫЛИСЬ 7 МОБИЛЬНЫХ ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ

В рамках акции «Заботимся о здоровье вместе», в областном центре с 4 по 7 мая будут организованы 7 мобильных медпунктов, в которых горожане смогут пройти диспансеризацию и, при желании, сразу вакцинироваться против коронавируса. Чтобы сделать прививку в одном из данных пунктов, с собой необходимо взять паспорт, СНИЛС и страховой полис ОМС.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 75 человек

Количество пациентов в реанимации: 44 человека

Масочный режим: продлен до конца мая 2021 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.

Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и мер против коронавируса.

Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до полуночи. Наполняемость залов увеличена до 80 % зрителей.

Детские лагеря: круглогодичные детские лагеря возобновили свою работу с 1 февраля

Кинотеатры: открыты, посетители и персонал должны соблюдать меры против коронавируса, наполняемость залов увеличена до 80 % зрителей.

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