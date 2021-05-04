Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 5 мая 2021 года: инфекцию подхватили 2 503 детей

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 5 мая 2021 года.
Фото: ИВАНОВА Диана
Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 5 мая 2021 года таковы: за минувшие сутки ковид диагностировали еще у 75 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 41 401 случай заболевания. При этом с выздоровлением были выписаны уже 37 870 пациентов, 13 из них — за последние сутки.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 41 401 случай заболевания. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat
УМЕРЛИ ЕЩЕ ТРИ ЧЕЛОВЕКА
В Новосибирской области за минувшие сутки от коронавируса скончались еще три человека. В областном оперштабе рассказали, что о них известно. Это женщины в возрасте 70 и 69 лет и мужчина в возрасте 76 лет. Всего в регионе ковид унес жизни 1 768 человек.
ЗАБОЛЕЛИ ЕЩЕ 8 ДЕТЕЙ
За прошедшие сутки в регионе коронавирус диагностировали еще у детей. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 8 ребятишек. Всего с начала пандемии ковид диагностировали у 2 503 детей.
ОТКРЫЛИСЬ 7 МОБИЛЬНЫХ ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ
В рамках акции «Заботимся о здоровье вместе», в областном центре с 4 по 7 мая будут организованы 7 мобильных медпунктов, в которых горожане смогут пройти диспансеризацию и, при желании, сразу вакцинироваться против коронавируса. Чтобы сделать прививку в одном из данных пунктов, с собой необходимо взять паспорт, СНИЛС и страховой полис ОМС.
КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ
Количество заболевших за сутки: 75 человек
Количество пациентов в реанимации: 44 человека
Масочный режим: продлен до конца мая 2021 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.
Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.
Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.
Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и мер против коронавируса.
Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до полуночи. Наполняемость залов увеличена до 80 % зрителей.
Детские лагеря: круглогодичные детские лагеря возобновили свою работу с 1 февраля
Кинотеатры: открыты, посетители и персонал должны соблюдать меры против коронавируса, наполняемость залов увеличена до 80 % зрителей.
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