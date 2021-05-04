В Новосибирске от коронавируса скончались три пенсионера

Еще три пенсионера умерли от ковида в Новосибирской области. Фото: Алена МАРТЫНОВА

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции умерли еще три жителя Новосибирской области. Все они — старше 65 лет. Новые данные опубликовал оперштаб правительства региона.

— Скончались еще три человека с ранее подтвержденным коронавирусом. Среди них — женщины в возрасте 70 и 69 лет, а также 76-летний мужчина. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 768 человек, — говорится в официальном сообщении оперативного штаба.

Также известно, что на сегодняшний день в реанимации находятся 44 человека. Из них — 9 пациентов подключены к ИВЛ из-за проблем с дыханием.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки коронавирус диагностировали еще у 75 сибиряков. Так, с начала вспышки болезнь выявили у 41 401 человека, среди них — 2 503 детей. Из хороших новостей — уже 37 870 жителей Новосибирской области выздоровели от COVID-19.

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