В Новосибирске вынужденно приземлился самолет «Москва-Кемерово»

Самолет "Москва-Кемерово" вынужденно сел в Новосибирске. Фото: Виктория МИНАЕВА

В среду, 28 апреля, в Новосибирске вынужденно сел самолет, летевший маршрутом «Москва-Кемерово». Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе «Толмачево».

— Самолет «Москва-Кемерово» совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту из-за неблагоприятных метеоусловий. В настоящий момент не ясно, когда воздушное судно сможет продолжить полет, — уточнили в «Толмачево».

Как сообщили в кемеровском аэропорту, рейс направили в Новосибирск из-за тумана на взлетно-посадочной полосе. Также известно, что еще один самолет, летевший в столицу Кузбасса, сел в Барнауле.

По данным сайта «Яндекс Погода», сейчас в Кемерово облачно и идет дождь. Неблагоприятные метеоусловия наблюдаются и в Новосибирске. Синоптики Западно-сибирского гидрометцентра прогнозируют в городе дожди, в некоторых районах грозы. Кроме того, с утра Новосибирск окутал густой туман.

Ранее сообщалось, что накануне, 27 апреля, самолет, летевший маршрутом «Магадан-Новосибирск», экстренно сел в Братске. Вынужденная посадка произошла из-за того, что одной из пассажирок стало плохо. Женщину госпитализировали в больницу, а рейс продолжил полет. Согласно данным онлайн-табло аэропорта «Толмачево», самолет сел в Новосибирске в 13:50. Таким образом, он отстал от расписания примерно на час.

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